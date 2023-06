Schiessunfall mit drei verletzten Armeeangehörigen in Gossau SG

Bei einem Schiessunfall in der Unteroffiziersschule in Gossau SG haben sich am Donnerstagvormittag drei Personen verletzt, keine davon schwer. Sie mussten sich in ärztliche Behandlung begeben.

Es habe eine unbeabsichtigte Schussabgabe gegeben, bestätigte Armee-Sprecher Stefan Hofer gegenüber Keystone-SDA einen Bericht des «Blick». Mehr Informationen würden vorläufig nicht erteilt. Es sei eine Untersuchung der Militärjustiz im Gang. (sda)