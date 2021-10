Russische Militärinspektoren besuchen Schweizer Armee

Soldaten der Schweizer Armee bei einer Übung zum Bestimmen von Minen und Zeichnen von Krokis. Bild: keystone

Angehörige der russischen Streitkräfte werden am Dienstag Aktivitäten der Schweizer Armee inspizieren. Der Bund hat dem Besuch zugestimmt, wie das Verteidigungsdepartement am Montag mitteilte.

Die Inspektion findet im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) statt und wird maximal 48 Stunden dauern. Durchgeführt wird sie in der Westschweiz, wie es in der Medienmitteilung des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) weiter hiess.

Die vierköpfige Gruppe aus Russland wird demnach über militärische Kurse und Übungen im betreffenden Zeitraum informiert und kann Truppen besuchen. Sie wird von Schweizer Armeeangehörigen begleitet.

Hintergrund sind die Bestimmungen des Wiener Dokumentes der OSZE aus dem Jahr 2011. Diese erlauben es allen OSZE-Staaten, sich in anderen Vertragsstaaten zu versichern, dass die vereinbarten Massnahmen eingehalten werden. Heikle Objekte seien von den Inspektion ausgenommen, betonte das VBS. (sda)