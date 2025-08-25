recht sonnig
DE | FR
burger
Schweiz
Armee

Schweizer Armeemusik spielt Stück von Nazi-Komponist Norbert Schultze

Schweizer Armeemusik spielt Stück von Nazi-Komponist – Orchestermitglied verweigert sich

Die Schweizer Militärmusik hat bei einem Auftritt im Kanton Solothurn ein Lied eines Komponisten mit Nazi-Vergangenheit zum Besten gegeben. Innerhalb des Orchesters kam es deswegen zu Protest.
25.08.2025, 07:28
Lea Hartmann / ch media
Mehr «Schweiz»

Der Liedtext ist harmlos. Das Soldatenlied «Lili Marleen» handelt von einem Liebespaar, das vom Krieg getrennt wurde. Doch der Mann, der das Stück geschrieben hat, ist umstritten. Der deutsche Komponist Norbert Schultze hat während des Zweiten Weltkriegs im Auftrag Josef Goebbels nationalsozialistische Propagandalieder vertont, in denen Hitler verehrt und der Krieg verherrlicht wird. Er war Mitglied der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP).

Members of the army band practice during rehearsals at the center of competence for military music at the army barracks in Aarau, Switzerland, pictured on May 21, 2013. (KEYSTONE/Christian Beutler) M ...
Mitglieder der Schweizer Armeemusik. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Darf, vor diesem Hintergrund, so ein Lied heute noch gespielt werden? In der Schweizer Militärmusik hat diese Frage eine Kontroverse ausgelöst.

«War nicht damit einverstanden, das Stück zu spielen»

Vergangene Woche fanden im solothurnischen Riedholz zwei grosse Konzerte der Militärmusik statt. Gleich vier Formationen traten auf – und spielten unter anderem Schultzes Hit «Lili Marleen».

Ein Armeemusikant allerdings weigerte sich, wie CH Media weiss. Sie hätten die Noten erst wenige Tage vor dem Konzert erhalten, sagt er. Als er auf dem Heimweg von der Probe den Namen des Komponisten googelte, sei er erschrocken. «Ich war nicht damit einverstanden, dieses Stück zu spielen.»

Der Musiker meldete sich beim Kommandanten, der Verständnis für seine Vorbehalte gezeigt habe. Ein anderer Musiker konnte gefunden werden, der ihn für dieses Lied ersetzte. Trotzdem ist laut dem Mann dann auch der Oberst eingeschalten worden. Er soll sich zwar ebenfalls kooperativ gezeigt haben – doch er habe ihn dazu angehalten, den Bandkollegen nicht zu erzählen, weshalb er das Stück nicht spielt, und auch nicht an die Medien zu gelangen.

** FILE ** German composer Norbert Schultze plays the piano in Berlin on a January 1956 file photo. Schultze, whose song &#039;Lili Marleen&quot; struck a chord with World War II soldiers from Europe ...
Komponist Norbert Schultze vertonte nationalsozialistische Propagandalieder.Bild: AP FILES

Armee dementiert Maulkorb-Vorwurf

Die Armee widerspricht dieser Darstellung. Man habe dem Armeeangehörigen keinen Maulkorb erteilt, teilt die Medienstelle mit. Vielmehr habe man sich darum bemüht, vor dem Konzert in gegenseitigem Einvernehmen eine Möglichkeit zu finden – damit die Vorbereitung reibungslos verlaufe und der Fokus auf dem Konzert habe bleiben können. Danach habe man «innerhalb des Orchesters offen darüber gesprochen und alle trugen diesen Entscheid mit». Ein anderer Militärmusiker, der an den Konzerten spielte, sagt jedoch, nichts von einer solchen Diskussion mitbekommen zu haben.

Laut der Armee hat die Militärmusik das Stück schon mehrfach an Konzerten gespielt. Es sei international bei Militärorchestern beliebt. «Die Militärmusik ist sich bewusst, dass es durchaus Werke gibt, die beispielsweise aufgrund ihres Bezugs zum Zweiten Weltkrieg kontrovers sind», sagt eine Sprecherin. Bei der Programmgestaltung achte man darauf und bei «Unklarheiten bezüglich Literatur oder Komponisten erfolgt eine sorgfältige Abklärung».

Bei Komponist Norbert Schultze sieht die Armee offensichtlich trotz dessen Nazi-Hintergrund kein Problem. Schultze, 2002 verstorben, hatte seine Auftragsarbeiten fürs Hitler-Regime später damit gerechtfertigt, dass die Alternative gewesen wäre, auf dem Schlachtfeld zu sterben. Laut Berichten hat er in seinem Testament verfügt, dass sämtliche Urheberrechts-Gebühren für während der Kriegsjahre komponierte Stücke ans deutsche Rote Kreuz fliessen – darunter auch «Lili Marleen». Das soll bis heute gelten.

(aargauerzeitung.ch)

Mehr zur Schweizer Armee:

F-35-Debatte: Luftwaffenchef soll dem Bundesrat widersprochen haben – nun reagiert das VBS
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
9 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
P. Etter
25.08.2025 07:41registriert Dezember 2021
Er gin zum Kdt und dieser hat reagiert. Thema erledigt.
314
Melden
Zum Kommentar
9
Meistgelesen
1
Über 30 russische Elitesoldaten schossen auf sich selbst, um den Kreml zu betrügen
2
F-35-Debatte: Luftwaffenchef soll dem Bundesrat widersprochen haben – nun reagiert das VBS
3
«Eine Stadt voller Assis»: Französischer Influencer lästert über die Schweiz
4
Ein Volk von Möchtegern-Hausbesitzern
5
Lehrerin monatelang missbraucht – sieben Jugendliche in Wien angeklagt
Meistkommentiert
1
Boniface-Wechsel zu Milan angeblich gescheitert +++ Eze wechselt zurück zu Arsenal
2
Das grosse 2026-Transferfestival: Jäger zurück zum HCD, Berra zum EHC Kloten
3
Eigenmietwert: «Wenn sie jetzt nicht durchkommt, ist die Abschaffung für Jahre vom Tisch»
4
Amerikaner schieben Zoll-Schuld wieder KKS zu – sie soll Trump «gedemütigt» haben
5
10 Fragen zu Autismus – was man wissen muss und was ins Reich der Mythen gehört
Meistgeteilt
1
Wenn der Trikot-Tausch für einen peinlichen Moment im Interview sorgt 🙈
2
Israel fliegt massiven Luftangriff in Jemen +++ Erneut Journalist in Gaza getötet
3
Nasenbeinbruch bei Luca Jaquez +++ Audrey Werro pulverisiert Schweizer 800m-Rekord
4
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
5
Jon Drummond wird im WM-Viertelfinal disqualifiziert und macht ein riesiges Theater
Eigenmietwert: «Wenn sie jetzt nicht durchkommt, ist die Abschaffung für Jahre vom Tisch»
Jahrelang hat das Parlament an der Vorlage zur Abschaffung des Eigenmietwerts gebastelt. Jetzt kommt sie an die Urne. Ein Befürworter sagt, warum es jetzt klappen könnte.
Der Luzerner Nationalrat Leo Müller (Mitte) ist seit Jahren eine treibende Kraft hinter der Abschaffung des Eigenmietwerts. Auch auf seine Initiative hin hat sich die Kommission auf den jetzigen Vorschlag geeinigt. Ein Gespräch über die lange Vorgeschichte, Enttäuschungen und Hoffungen.
Zur Story