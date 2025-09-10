freundlich17°
Armee sucht nach Übung gefährliche Proben in Thurgauer Reitpark

10.09.2025, 20:3510.09.2025, 20:35
AdA in ABC-Schutzausrüstung Bereitschaftsgrad 4 reiben sich ihre behandschuhten Hände mit einem weissen Dekontaminationspulver ein. Diese Massnahme gehört zur standardisierten Selbstdekontamination un ...
Angehörige des ABC-Bereitschafts-Detachements 104 in Schutzausrüstung. (Symbolbild)Bild: VBS/Raffael Waldner

Die Armee ist am Mittwochabend im Reitpark Egnach im Thurgau auf die Suche nach biologischen Proben gegangen, die dort im Rahmen einer Übung verwendet wurden. Der Einsatz zusammen mit der Kantonspolizei Thurgau war um 20 Uhr noch im Gange. Diese biologischen Proben enthalten nach Armeeangaben Stoffe, die bei näherem Kontakt Durchfall oder Lungenentzündung auslösen können.

Geprüft werde auch, ob der Kühlschrank des Reitparks Egnach, in dem die Proben liegen, abgeschlossen sei und ob die Proben versiegelt geblieben seien, sagte Armeesprecher Mathias Volken der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Mittwochabend. Von erkrankten Personen habe die Armee keine Kenntnis.

Zudem untersuche die Armee ein Fahrzeug und Angehörige des ABC Abwehr Bataillons 10, die diese Woche den Wiederholungskurs abschliessen. Möglicherweise sei dort ein mobiles Röntgengerät unsachgemäss verwendet worden, was zu einer Verstrahlung in unmittelbarer Nähe im Innern des Fahrzeug führen könne.

Personen, die in den letzten zwei Wochen im Reitpark gewesen seien und sich unwohl fühlten, sollen sich an ihren Arzt oder an ein Spital wenden. (sda)

