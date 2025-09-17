bedeckt17°
DE | FR
burger
Schweiz
Armee

Patrouille Suisse verliert ihren Tiger: F5-Kampfjet wird gegroundet

The Patrouille Suisse performs prior to the men&#039;s Super G race at the Alpine Skiing FIS Ski World Cup, in Wengen, Switzerland, Friday, January 17, 2025. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Die Patrouille Suisse muss ab 2027 auf die F5-Jets verzichten.Bild: keystone

Patrouille Suisse verliert Ende 2027 ihre F5-Flieger – Ständerat groundet Tiger-Kampfjets

Noch bis Ende 2027 sollen die F5-Kampfjets in der Luft sein, dann ist Schluss. Der Ständerat hat die Ausserdienststellung am Mittwoch durchgewunken.
17.09.2025, 10:5917.09.2025, 10:59

Für die letzten F5-«Tiger»-Kampfjets der Schweizer Armee naht das Ende: Nach dem Nationalrat hat am Mittwoch auch der Ständerat einem Bundesbeschluss zur Ausserdienststellung dieser seit 1978 eingesetzten Flugzeuge zugestimmt.

Finanzielle Gründe führten zum Aus

Knapp, nämlich mit 22 zu 20 Stimmen bei zwei Enthaltungen, lehnte die kleine Kammer einen Nichteintretensantrag von drei bürgerlichen Ratsmitgliedern ab und genehmigte den Bundesbeschluss in der Gesamtabstimmung mit demselben Ergebnis.

Gegen den Weiterbetrieb der F5-Kampfjets wurden finanzielle Gründe ins Feld geführt. So verwies etwa Pascal Broulis erneut auf den geplanten Kauf von F-35-Kampfjets. Auch alte Smartphones müsse man einmal ersetzen, sagte er zudem mit Bezug auf die «Tiger».

Grounding war vorhersehbar

Das definitive Ende für die «Tiger» zeichnete sich ab, nachdem sich der Ständerat schon im vergangenen Dezember gegen den Weiterbetrieb der F5 in der «Patrouille Suisse» ausgesprochen hatte. Der Nationalrat stimmte im Juni der Ausserbetriebnahme der F5 klar zu.

Die Schweizer Flugwaffe will laut Aussagen von Kommandant Peter Merz vom vergangenen Jahr die F5-Flugzeuge noch bis Ende 2027 einsetzen und dann ausser Betrieb nehmen.

Fliegt die Patrouille Suisse bald mit Propeller-Flugzeugen?

Der Bundesrat beantragte dem Parlament bereits 2018, die Hälfte der damals 53 vorhandenen F5-Tiger ausser Dienst zu stellen. Die verbleibenden 26 Flugzeuge wurden seither zur Entlastung der F/A-18 «Hornet» für Nebenaufgaben sowie für die Patrouille Suisse eingesetzt.

Die Ausserdienststellung der «Tiger» bedeutet damit auch das Ende der Patrouille Suisse mit den heutigen Flugzeugen. Die frühere Verteidigungsministerin Viola Amherd sagte aber im vergangenen Jahr, die Patrouille Suisse solle, wenn immer möglich, weiterbestehen, wohl zusammengesetzt aus Propeller-Flugzeugen. (sda)

Mehr zum Thema:

Ständerat gegen Weiterbetrieb der «Tiger» für Patrouille Suisse
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Geburt der Schweizer Luftwaffe
1 / 8
Die Geburt der Schweizer Luftwaffe
Leutnant Theodor Real und Adjutant Unteroffizier René Grandjean in einer Blériot XI auf der Berner Allmend im August 1914.
quelle: jacques keller, museum für kommunikation, bern, (fff_65725)
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Spektakulär! Die Patrouille Suisse nimmt uns mit in ihre Cockpits
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
7 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
7
Meistgelesen
1
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
2
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
3
Das war mal unsere Zukunft
4
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
5
Onlyfans-Star Bonnie Blue versetzt ganze Stadt in Aufruhr: Uni warnt Studenten
Meistkommentiert
1
Lage nicht mehr Benfica-Trainer - Mourinho vor Rückkehr + Rouiller verlängert bei Servette
2
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
3
Nach Tram-Attacke: Mutmasslicher Täter festgenommen
4
Frau wird in Zürcher Tram brutal attackiert: «Er sagte, er wolle mich töten»
5
Hausmeister genervt: «Laubbläser-Verbot kommt von Leuten, die keine Ahnung haben»
Meistgeteilt
1
Russland bremst mit Drohnenangriffen ukrainische Bahn aus
2
Sieger im Ausstich: Das ist der neue Zürcher Schützenkönig
3
Trump verklagt «New York Times» auf 15 Mia. Dollar +++ «Taskforce» nach Memphis entsendet
4
Weniger Zölle: Mercosur-Freihandelsabkommen ein «wichtiger Lichtblick»
5
Messi führt Miami zum Revanche-Sieg +++ F1-Sprints in Montreal, Zandvoort und Singapur
An den Swiss Skills sind die Lernenden jetzt schon Profis
1100 Kandidatinnen und Kandidaten messen sich während fünf Tagen an den Swiss Skills in Bern. Die Berufsmeisterschaft zieht viele Zuschauerinnen und Zuschauer an. Was du wissen musst.
Die Swiss Skills sind die Schweizer Berufsmeisterschaften, bei denen sich in diesem Jahr Lernende aus über 92 Berufen messen. Der Event findet vom 17. bis 21. September auf dem Bernexpo-Areal in Bern statt. Bewertet werden die über 1100 Teilnehmenden von rund 800 Expertinnen und Experten. Die besten unter ihnen haben die Chance, an den Euro Skills oder gar an den World Skills teilzunehmen.
Zur Story