Eine liegende Mondsichel sieht man sonst nur näher am Äquator, wie hier beispielsweise im Jemen. Bild: keystone

Nur alle 18 Jahre und perfekte Verhältnisse: Darum solltest du heute in den Himmel schauen

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Eine Mondsichel ist an sich nichts Spezielles. Doch was du heute Abend am Schweizer Himmel beobachten kannst, ist allemal einen Blick wert. Denn für eine kurze Zeit wird die Mondsichel heute liegend zu sehen sein – das nächste Mal passiert das erst in etwa 18 Jahren wieder.

Wann du deinen Kopf in den Nacken legen solltest und wie du das Phänomen sogar fotografieren kannst, erfährst du hier:

Wann wird die liegende Mondsichel zu sehen sein?

Das Spektakel beginnt bei Sonnenuntergang. In Zürich ist dies um 18.37 Uhr der Fall, in Genf einige Minuten später, in Davos einige Minuten früher. «Man darf am Donnerstagabend nicht erwarten, dass einem die schmale, liegende Mondsichel gleich ins Auge springt, zumal es nach Sonnenuntergang eine Weile dauert, bis der Himmel sich langsam abdunkelt», erklärt der Experte Thomas Baer. Er schreibt über Astronomie für die Zeitschrift Orion der Schweizerischen Astronomischen Gesellschaft (SAG). Baer empfiehlt etwas Geduld bei der Suche und sicher ein Fernglas.

Fast liegend: Diese Mondsichel wurde vor 12 Jahren im Kanton Appenzell fotografiert. Daneben ist die Venus zu sehen, diese Konstellation beglückt uns dann im Juni wieder. Bild: KEYSTONE

Zu diesem Zeitpunkt kommt der Mond senkrecht über der untergegangenen Sonne zu liegen. Er wird also quasi «von unten» beleuchtet, deshalb ist die Mondsichel liegend – wie ein U und nicht wie ein C – zu sehen. Wer dieses Phänomen sehen will, hat dann nur etwa 50 Minuten Zeit, denn um 19.27 Uhr geht der Mond bereits wieder unter.

Warum ist das so speziell?

Der Mond geht nur 16,6 Stunden nach Beginn der Neumondphase auf. Das sei schon eher aussergewöhnlich, sagt Baer zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Nur 0,7 Prozent der Mondfläche werden sichtbar sein.

Ausserdem liegt der Mond am Abend wie oben beschrieben beinahe senkrecht über der untergegangenen Sonne. Daher wird er liegend erscheinen, wie ein Schiffchen. So kennt man den Mond normalerweise nur in den Äquatorgegenden.

Wie sind die Verhältnisse?

Etwas dunstig, aber weit und breit keine Wolke zu sehen: Diese Verhältnisse prognostiziert MeteoSchweiz für den Donnerstagabend, 19 Uhr. Bild: meteoschweiz

Was den heutigen Abend noch spezieller macht: Die Verhältnisse für die Sichtung des Mondes sind beinahe perfekt. Wie MeteoSchweiz meldet, wird es über der Schweiz zwischen 19 und 20 Uhr kaum Bewölkung geben. Du musst am Abend also einfach in die richtige Richtung schauen, also gegen Westen.

Weil nur so wenig vom Mond zu sehen sein wird, ist das Phänomen kaum von blossem Auge sichtbar. Ein Fernglas oder ein Feldstecher helfen.

Wann ist eine liegende Mondsichel das nächste Mal zu sehen?

Du wirst bis 2028 noch häufiger die Möglichkeit haben, eine liegende Mondsichel zu sehen. Das hängt damit zusammen, dass die Lage von Mond, Erde und Sonne ein solches Phänomen aktuell begünstigt. Das nächste Mal treten diese exakten Voraussetzungen aber erst in etwa 18,6 Jahren wieder ein. Und wer kann schon versprechen, dass die Schweiz dann nicht gerade unter einer dicken Wolkendecke begraben liegt?

(leo mit Material der sda)