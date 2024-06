Jelena Filipovic, eine Hälfte des neuen Co-Präsidiums des VCS, Aufnahme vom 11. Januar 2021 in Bern. Bild: KEYSTONE

VCS will mit neuem Präsidium den Autobahnausbau bekämpfen

Der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) will mit einem Doppelpräsidium gegen den Autobahnausbau in der Schweiz kämpfen. Der Kampf gegen die «überrissenen Ausbaupläne» steht im Mittelpunkt der politischen Aktivitäten der Organisation.

Der VCS hatte zusammen mit einer breiten Allianz unter dem Titel «Stopp Autobahn-Bauwahn» das Referendum gegen den Ausbau der Schweizer Autobahnen ergriffen. Der Abstimmungstermin steht noch nicht fest.

Die Delegiertenversammlung vom Samstag in Delsberg JU hat ein Co-Präsidium an die Spitze gewählt. Es handelt sich um die 32-jährige Berner Gemeindepolitikerin Jelena Filipovic und den 37-jährigen Waadtländer Kantonsparlamentarier David Raedler. Die beiden ersetzen den St.Galler Ruedi Blumer, der während sechs Jahren an der Spitze des VCS stand. (sda)