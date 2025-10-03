bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Auto

Initiative startet neuen Anlauf für ein autofreie Stadt Zürich

Initiative startet neuen Anlauf für ein autofreies Zürich

03.10.2025, 13:1503.10.2025, 13:15

Ein «breites zivilgesellschaftliches Komitee» hat am Freitag bei der Stadt Zürich 4500 Unterschriften für die Verkehrswende-Initiative eingereicht. Sie forderte, dass das Stadtgebiet weitgehend autofrei wird.

Menschen bewegen sich auf der Langstrasse in Zuerich, aufgenommen am Samstag, 30. September 2023. Ab November 2023 wird die Langstrasse tagsueber autofrei. Zwischen Militaerstrasse und Helvetiaplatz d ...
Die Juso lancierte im Jahr 2020 die Initiative «Züri autofrei». (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Möglich bleiben soll lediglich der nicht-vermeidbare Motorfahrzeugverkehr, also Blaulichtfahrzeuge, Gewerbe, ÖV sowie Autos für Personen mit Mobilitätseinschränkungen und Schichtarbeitende, teilte das Komitee mit.

Die Initiative ermögliche auch die weitere Förderung des Fuss- und Veloverkehrs sowie des städtischen Grünraums, hiess es weiter. Alles Anliegen, die für die Sicherheit in der Stadt und für die Klimaziele unabdingbar seien. Hinter dem Komitee stehen Vertreterinnen und Vertreter aus dem linksgrünen Lager.

Nicht der erste Anlauf

Es ist nicht der erste Anlauf für ein autofreies Zürich. Die Juso lancierte im Jahr 2020 die Initiative «Züri autofrei», allerdings wurde diese vom Bundesgericht für ungültig erklärt, weil die Stadt kein Recht habe, Fahrverbote für alle Strassen zu erlassen.

Die nun vorliegende Initiative geht etwas weniger weit, weil sie als «allgemeine Anregung» formuliert ist. Stadtrat und Gemeinderat könnten die Umsetzung somit selber bestimmen. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Ernsthaft: Trump spinnt jetzt wirklich
2
«Leider ja. Es gab bereits Drohnenüberflüge»
3
Eigenwohl vor Gemeinwohl: Die Schweiz wird zum «Ego-Land»
4
Drum prüfe, wer sich ewig sticht: 29 «kreative» Tattoos für mehr Freude am Weglasern
5
Der Absturz nimmt kein Ende – Tesla verliert in Europa acht Monate in Folge
Meistkommentiert
1
Wahlumfrage: SVP könnte bald erstmals die 30-Prozent-Marke knacken
2
Der Bund will Tempo 80 auf Hälfte der Schweizer Autobahnen
3
Picdump 159 – Wir wollen keinen Winter, wir wollen Memes!
4
Trumps Umfragewerte sind historisch tief – doch das Vertrauen der eigenen Basis bleibt
Meistgeteilt
1
Drohnenalarm nach Putin-Auftritt in Sotschi + Russland und Ukraine tauschen Gefangene
2
Hamas: «Brauchen mehr Zeit» +++ Israel tötet drei Hisbollah-Mitglieder im Libanon
3
Das ist der beliebteste Bundesrat – und das der unbeliebteste
4
Wie Trump zum Sonnenkönig werden will
5
Israels Marine fängt Schiffe der Gaza-Hilfsflotte ab – auch Greta Thunberg gestoppt
Servus statt Grüezi – Swiss geht bei der Pilotensuche in die Ösi-Offensive
Die Schweizer Fluggesellschaft benötigt dringend Cockpit-Personal. Nun versucht sie Angestellte der Schwesterairline in Österreich anzulocken.
Vor zehn Monaten war die Welt für die Swiss noch in Ordnung: «Sowohl im Cockpit als auch in der Kabine schätzen wir unsere Personalsituation als solide ein und wir können unsere Flüge grundsätzlich wie geplant durchführen», liess die Airline gegenüber CH Media verlauten. Dies, obwohl der Cockpit-Verband Aeropers schon damals über eine angespannte Personalsituation klagte.
Zur Story