31 Mal Meme-Spass mit alten Gemälden und anderen historischen Lustigkeiten

Hier dumpet's gar sehre, dünkt es mych.

Anna Rothenfluh Folge mir

Kinder, es ist Mittwoch. Und in der Mitte der Woche will man doch für gewöhnlich ein bisschen Spass, oder?

Geilo.

Fast so geilo wie dies: Wenn du im Park an einem Mädchen vorbeirennst und dir ihren Hintern anschauen willst, dich aber zu schnell umdrehst und dir dabei die Eier in den Mund geraten. Bild: f acebook/classicalartmemes

Warum es die Menschen auch immer zu weit (rein)treiben müssen ... Warum sie niemals wieder kamen. Bild: reddit

Und danach Dinge behaupten wie ... «Ich hatte keine sexuelle Beziehung zu dieser Frau.» Bild: facebook/classicalartmemes

So ist es und so war es und so wird es auch immer bleiben: Menschen lügen und haben seltsame Gelüste.

Äh, hallo, wo ist der Picdump????! Sergio hat Ferien und mit ihm der Picdump. Aber wir machen es uns trotzdem gemeinsam schön. Einfach ein bisschen anders als sonst. :-)

Allerdings sind Katzen auch nicht unbedingt besser ... Es ist 0 Tage her, seit ich jemanden ohne Grund geschlagen habe. Bild: reddit

Kein Wunder hat Schrödinger mit einer experimentiert ... Bohr: Wie geht's Erwins Katze?

Einstein: Das Letzte, was ich gehört habe, war, dass die Katze sowohl lebendig als auch tot war. Bild: reddit

Und was ist mit den Hunden? Mir ist kalt und ich habe Hunger. Ich sehe Menschen um ein Lagerfeuer sitzen. Vielleicht kann ich um etwas zu essen bitten. Was könnte schon schiefgehen?

Tausende Jahre später ... Bild: facebook/classicalartmemes

Kleine Zwischenfrage: Wie fühlst du dich auf einer Skala von 1 bis 9 der mittelalterlichen Helme? Bild: via cheezburger

Helm 1 bis 9 eventuell? Unübersetzbar ... Bild: reddit

Venn der Höllenhund kommt: Bild: reddit

Warum gleich 9 der Schwerter??!! ? Wie ich jeden Gegenstand plündere, den ich sehe, und dann Platz dafür schaffen muss in meinem Inventar. Bild: facebook/classicalartmemes

Globi in den Opiumhöhlen, Band 3: Eine chinesische Zeichnung eines englischen Seefahrers, 1839. Bild: facebook/classicalartmemes

Bahnbrechendes aus der aktuellen Wissenschaft für zwischendurch: Bild: reddit

Und nun zu einem der erbaulichsten Themen der Weltgeschichte: bild: reddit

Waka Waka ... Europäische Supermächte im 19. Jahrhundert.

Bild: via cheezburger

ZEEEE LE BRYHRE GUTE ZEYTEN HEUT NACHT! Wir werden zelebryhren. (Trotz Beuhlenpest) Wenn der DJ «Thriller» auf einer Hochzeit auflegt. Bild: instagram/ancientcringe

Kunnigund, die Chemie hat einfach nicht gestimmt. Lady 1: Wie war dein Blinddate?

Lady 2: Nicht gut. Ich merkte, dass er von meinem Outfit nicht begeistert war.

Lady 1: Denkst du, es war das abgetr...

Lady 2: Es war definitiv das abgetrennte Bein. Bild: via cheezeburger

Alternativer Outfit-Vorschlag: Wenn du dich weigerst, im Kino 20 Dollar für Snacks zu bezahlen. Bild: instagram/ancientcringe

Wie richtige Männer mit Haarverlust umgingen: So merkt niemand, dass wir eine Glatze haben.

Du bist brillant!

Bild: reddit

«Was dich nicht umbringt, macht dich stärker»: Wie deine Grosseltern ihren täglichen Schulweg beschreiben. Bild: reddit

«Was dich nicht umbringt, macht dich lustiger»: Sklave: Du wirst mich nicht töten?

Orest: Geh.

Sklave: Fabelhaft.

Orest: Es sei denn, ich überlege es mir anders.

Sklave: Nicht fabelhaft.

bild: cia cheezburger

Hach, früher war einfach alles besser. Historiker in der Vergangenheit:

Mythische Kreaturen, Morbillionen Männerarmeen, Quelle: Weil ich es gesagt habe, schamlose Voreingenommenheit.

Historiker heute:

Quelle? Eikentlich existieren Drachen nicht, Morbillion ist nicht einmal eine Zahl, diese Person hat ganz klar eine Mission.

Bild: reddit

1 zu 0 für Prometheus: Sicher, Jesus mag für unsere Sünden gestorben sein, aber frag dich selbst, wer jeden Tag einen Adler seine Leber fressen liess, nur damit du Feuer haben konntest. Bild: reddit

1 zu 0 für die Sünderin: Ist also der Leib Christi das Brot?

Ja.

Und er ist vom Grab auferstanden?

Ja ...

Wegen der Hefe?

Bitte geh. Bild: facebook/christianmemes

Die Rettung ist da! Unübersetzbar. Bild: pinterest

Verräter – oder Triebtäter? Vielleicht war Judas' grösstes Vergehen, dass er das zwischenmenschliche Nähe/Distanz-Empfinden nie verstanden hat. Bild: facebook/classicalartmemes

Schuldig im Sinne der Anklage. Ich in der Hölle, wie ich eines Tages auf all die Memes zurückblicke, die mich dorthin gebracht haben. Bild: instagram/ancientcringe

Kleine Zwischenfrage an die Architekten von heute: Wo ist alles so schiefgelaufen? Bild: instagram/ancientcringe

Am Zeigitag für Senatoren am 15. März 44. v. Chr.: Ist heute Bring-dein-Messer-mit-zur-Arbeit-Tag oder was? Bild: reddit

Einfach tot stellen ... Wenn du im Fitness eine neue Maschine probierst, aber keine Ahnung davon hast, wie sie funktioniert und darum richtig dumm aussiehst. Bild: reddit