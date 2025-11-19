31 Mal Meme-Spass mit alten Gemälden und anderen historischen Lustigkeiten
Hier dumpet's gar sehre, dünkt es mych.
Kinder, es ist Mittwoch. Und in der Mitte der Woche will man doch für gewöhnlich ein bisschen Spass, oder?
Ihr so:
Geilo.
Fast so geilo wie dies:
Warum es die Menschen auch immer zu weit (rein)treiben müssen ...
Und danach Dinge behaupten wie ...
So ist es und so war es und so wird es auch immer bleiben: Menschen lügen und haben seltsame Gelüste.
Äh, hallo, wo ist der Picdump????!
Sergio hat Ferien und mit ihm der Picdump. Aber wir machen es uns trotzdem gemeinsam schön. Einfach ein bisschen anders als sonst. :-)
Allerdings sind Katzen auch nicht unbedingt besser ...
Kein Wunder hat Schrödinger mit einer experimentiert ...
Und was ist mit den Hunden?
Kleine Zwischenfrage: Wie fühlst du dich auf einer Skala von 1 bis 9 der mittelalterlichen Helme?
Helm 1 bis 9 eventuell?
Venn der Höllenhund kommt:
Warum gleich 9 der Schwerter??!! ?
Globi in den Opiumhöhlen, Band 3:
Bahnbrechendes aus der aktuellen Wissenschaft für zwischendurch:
Und nun zu einem der erbaulichsten Themen der Weltgeschichte:
Waka Waka ...
ZEEEE LE BRYHRE GUTE ZEYTEN HEUT NACHT! Wir werden zelebryhren. (Trotz Beuhlenpest)
Kunnigund, die Chemie hat einfach nicht gestimmt.
Alternativer Outfit-Vorschlag:
Wie richtige Männer mit Haarverlust umgingen:
«Was dich nicht umbringt, macht dich stärker»:
«Was dich nicht umbringt, macht dich lustiger»:
Hach, früher war einfach alles besser.
1 zu 0 für Prometheus:
1 zu 0 für die Sünderin:
Die Rettung ist da!
Verräter – oder Triebtäter?
Schuldig im Sinne der Anklage.
Kleine Zwischenfrage an die Architekten von heute:
Am Zeigitag für Senatoren am 15. März 44. v. Chr.:
Einfach tot stellen ...
Und zum Schluss: Die kleine Entstehungsgeschichte einer besonderen Initiale ...
