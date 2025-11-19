Für das Frauenteam der Young Boys bedeuten im neu eingeführten Europa Cup die Achtelfinals Endstation. Die Bernerinnen verspielen im Rückspiel zuhause ihr 3:0-Polster aus dem Hinspiel und verlieren 0:4.
Das Team von Trainerin Imke Wübbenhorst, das zuvor wettbewerbsübergreifend acht Siege in Serie gefeiert hatte und in den drei Partien im Europa Cup zuvor ohne Gegentor geblieben war, erwischte im Wankdorf einen schwachen Tag. Bereits nach 18 Minuten führten die Gäste 2:0, nach einem weiteren Treffer der Tschechinnen war das Berner Polster aus dem Hinspiel nach 36 Minuten bereits aufgebraucht. (sda)
Das Team von Trainerin Imke Wübbenhorst, das zuvor wettbewerbsübergreifend acht Siege in Serie gefeiert hatte und in den drei Partien im Europa Cup zuvor ohne Gegentor geblieben war, erwischte im Wankdorf einen schwachen Tag. Bereits nach 18 Minuten führten die Gäste 2:0, nach einem weiteren Treffer der Tschechinnen war das Berner Polster aus dem Hinspiel nach 36 Minuten bereits aufgebraucht. (sda)