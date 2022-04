Oster-Rückreiseverkehr am Gotthard gerät bereits am Morgen ins Stocken

Bild: keystone

Auf der Autobahn A2 vor dem Gotthard-Portal im Tessin ist der Oster-Rückreiseverkehr am Montag bereits am Morgen ins Stocken geraten. Vor dem Tunnel stauten sich die Autos auf mehreren Kilometern. Der Höhepunkt der Rückreisewelle wird vom Mittag bis am Abend erwartet.

Auch in umgekehrter Richtung auf dem Weg in den Süden kam es am Morgen wieder zu Stau. Dieser betrug ebenfalls mehrere Kilometer.

Ein Teil der Urlauberinnen und Urlauber hatte seine Rückreise bereits am Sonntag angetreten. Dabei bei kam es ebenfalls am Nachmittag zu Stau, der zeitweise auf bis zu sieben Kilometern anwuchs. Viasuisse rechnete aufgrund der Osterferien auch im Laufe der Woche immer wieder mit Stau und Wartezeiten.

Zum diesjährigen Osterbeginn war es am Karfreitag in Richtung Süden zu einem Riesenstau gekommen. Die Blechschlange vor dem Gotthard-Nordportal in Göschenen UR wuchs zeitweise auf eine Länge von 22 Kilometer an. Die Wartezeit für ein Durchkommen betrug dreieinhalb Stunden. Nur an Ostern 1998 war die Blechschlange wegen eines Wintereinbruchs mit 25 Kilometern länger.

In den letzten beiden Corona-Jahren waren die Staus seltener geworden. 2020 hatten die Behörden wegen der angespannten Corona-Situation im Tessin generell von Reisen in den Südkanton abgeraten, der Osterstau war vollends ausgeblieben. 2021 waren zwar Staus verzeichnet worden, jedoch in einem vergleichsweise geringen Ausmass. (sda)