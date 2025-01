Anders als die Klebevignette ist E-Vignette rein elektronisch und damit nicht an ein Auto gebunden, sondern an ein Kontrollschild. Für Inhaber von Wechselschildern oder Personen, die 2025 ein neue Kraftfahrzeug erwerben möchten, ist die sie deshalb besonders empfehlenswert.

Die Vignette kostet 40 Franken und kann in klassisch physischer Form an den meisten Tankstellen gekauft werden. Die Alternative ist die E-Vignette.

Wer in der Schweiz Auto fährt, kennt sie: die Autobahnvignette. Gültig ist die Vignette eines Jahres jeweils von Anfang Dezember des Vorjahres bis Ende Januar des Folgejahres.

Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2024

43-Jähriger stirbt bei Autounfall in Langnau am Albis ZH

Ein 43-jähriger Mann ist bei einem Autounfall am Mittwochabend in Langnau am Albis ZH tödlich verletzt worden.

Ein weiterer Fahrzeuginsasse wurde schwer und ein Fussgänger mittelschwer verletzt, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.