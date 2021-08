Schweiz

12 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel-Nordportal



12 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel-Nordportal ++ Bis zu 2 Stunden Zeitverlust

Die Reise mit dem Auto in den Süden hat am Samstagmorgen und -mittag die Geduld strapaziert. Am Mittag stauten sich die Fahrzeuge vor dem Nordportal des Gotthardtunnels auf einer Länge von zwölf Kilometern. Nordwärts sah es kaum besser aus: Die Blechschlange vor dem Südportal wuchs auf sieben Kilometer an.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Erstfeld und Göschenen 12 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 2 Stunden — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) August 28, 2021

So betrug der Zeitverlust Richtung Süden bis zu zwei und jener Richtung Norden eineinhalb Stunden, wie der Verkehrsinformationsdienst des TCS mitteilte. Immerhin durften sich die Reisenden nach der Geduldsprobe im Tessin auf warmes und sonniges Wetter freuen. Die Wetterdienste rechneten dort mit sommerlichen Temperaturen von 26 Grad. (sda)

