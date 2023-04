Zwei Klagen von Obligationären der Credit Suisse gegen Bund eingegangen

In den vergangenen Wochen sind beim Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) zwei Klagen von Obligationären im Zusammenhang mit der Credit Suisse (CS) eingegangen.

Dabei handelte es sich um zwei sogenannte Staatshaftungsbegehren, wie eine EFD-Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntag mitteilte. Zum Inhalt dieser laufenden Verfahren könne das EFD keine Auskunft geben, hiess es weiter. Die «SonntagsZeitung» hatte zuerst darüber berichtet.