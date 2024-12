Behörden warnen: Achtung vor diesen QR-Codes bei Parkuhren in Zürich

Mehr «Schweiz»

In der Stadt Zürich versuchen derzeit Betrüger, Autofahrerinnen und Autofahrer mit gefälschten QR-Codes an Parkuhren abzuzocken. Dies meldet die Stadtpolizei Zürich. Die falschen Codes seien bereits an diversen Parkuhren der Stadt festgestellt worden, wird berichtet.

So sieht der Betrüger-Code aus. Bild: Stadt Zürich

Wer diese QR-Codes scannt, wird auf eine Website weitergeleitet und dort zur Bekanntgabe von Kreditkartendaten aufgefordert. Auffallend an den betrügerischen Websites sind grammatikalische und sprachliche Fehler. Zudem werden Zahlungen in Euro verlangt.

Eine andere Art von falschen Codes. Bild: Stadt Zürich

Was tun?

Um nicht Opfer von solchen Betrugsmaschen zu werden, rät die Stadtpolizei Autofahrerinnen und Autofahrern, bei der digitalen Bezahlung nur die Apps der offiziellen Partner Parkingpay und Easypark zu benutzen und QR-Codes nicht mit der Kamera zu scannen, sondern nur via Bezahl-App.

In der Schweiz sind solche Vorfälle derweil nicht neu. Am Dienstag waren bereits im Kanton Luzern von der Polizei falsche QR-Codes gemeldet worden. Als erstes waren in der Schweiz ähnliche Vorfälle im Juli im Kanton Waadt gemeldet worden. Das Vorgehen der Betrüger scheint in den betroffenen Kantonen identisch.

Digitale Bezahlungen beliebt

In der Schweiz bezahlen mittlerweile die meisten Personen nicht mehr mit Bargeld. Wie die Stadt Zürich schreibt, erfolgen in Zürich rund 70 Prozent aller Bezahlvorgänge beim Parkieren digital. Um solche Betrüger-Maschen zu verhindern, legt die Polizei nun gemäss eigenen Angaben ein Augenmerk auf solche gefälschten QR-Codes an den Parkuhren und entfernt diese. (dab)