Bund hat mit CS-Liquiditätsdarlehen bereits Millionen eingenommen

Bundesrat will staatliche Bankenrettung im Gesetz verankern

Neben dem PLB hatte die tief in der Krise steckende CS Mitte März auch noch Zugang zu weiteren SNB-Darlehen erhalten: Neben der mit Sicherheiten der Bank gedeckten SNB-Liquiditätshilfe («Emergency Liquidity Assistance» ELA) über 50 Milliarden hatte die SNB damals CS und UBS zusätzlich auch noch ein weiteres mit Konkursprivileg gedecktes Liquiditätshilfe-Darlehen über insgesamt bis zu 100 Milliarden («ELA Plus») zur Verfügung gestellt. (oee/sda/awp)

Für die Grossbank handelt es sich zudem noch nicht um die gesamten Kosten für die Notfallliquidität: Sie muss dafür auch noch an die Schweizerische Nationalbank (SNB) einen Zins und eine Risikoprämie leisten. Die erheblichen Kosten für den «Public Liquidity Backstop» sollen für die CS wohl auch einen Anreiz darstellen, dieses Darlehen möglichst schnell zurückzahlen.

Zu den Risikoprämien kommen zusätzlich noch die Prämien für die Bereitstellung des Darlehens, die bis zum Stichtag bei 28.5 Millionen Franken lagen. Diese Prämien sind allerdings erst nach Beendigung der Kreditvereinbarung zu überweisen. Die Bereitstellungsprämie von 0.25 Prozent bezieht sich auf die gesamte Summe von 100 Milliarden Franken - auf ein volles Jahr würde sie also 250 Millionen Franken betragen.

So hat die Credit Suisse zum einen für die vom Bund garantierte Liquiditätshilfe im Zeitraum zwischen dem 20. März und dem 30. April laut dem EFD kumuliert Risikoprämien von 50.8 Millionen Franken geleistet. Denn für die im Rahmen dieses «Public Liquidity Backstop» (PLB) bezogenen Darlehen muss die Grossbank eine Risikoprämie von 1.5 Prozent auf den effektiv bezogenen Darlehen bezahlen. Per Ende April lag die von der Credit Suisse bezogene Summe aus dem «PLB» laut den Angaben noch bei rund 10 Milliarden Franken.

