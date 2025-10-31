wechselnd bewölkt
SNB erzielt nach 9 Monaten einen Gewinn von 12,6 Milliarden Franken

31.10.2025, 07:3531.10.2025, 07:35

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat in den ersten neun Monaten 2025 einen Gewinn erzielt. Dies war nach einem Verlust zum Halbjahr dem profitablen dritten Quartal zu verdanken.

Swiss National Bank&#039;s (SNB) Chairman of the Governing Board Martin Schlegel speaks during a media briefing at the Swiss National Bank in Zurich, Switzerland, on Thursday, September 25, 2025. (KEY ...
SNB-Chef Martin Schlegel.Bild: keystone

Laut Mitteilung vom Freitag betrug der Gewinn für die Neunmonats-Periode 12,6 Milliarden Franken. Nach einem Verlust von 15,3 Milliarden im ersten Semester resultierte im dritten Jahresviertel damit ein kräftiges Plus von 27,9 Milliarden Franken.

Während die Nationalbank in den ersten drei Quartalen auf ihren Fremdwährungspositionen ein Minus von 9,0 Milliarden erzielte, gab es auf dem mengenmässig unveränderten Goldbestand einen Bewertungsgewinn von 22,9 Milliarden. Auf den Frankenpositionen resultierte dagegen ein Verlust von 0,9 Milliarden.

Die SNB betonte wie üblich, dass ihr Ergebnis überwiegend von der Entwicklung der Gold-, Devisen und Kapitalmärkte abhängig ist. Starke Schwankungen seien deshalb die Regel und Rückschlüsse vom Zwischenergebnis auf das Jahresergebnis nur bedingt möglich. (dab/sda/awp)

