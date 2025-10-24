Zweitoberster Banker der UBS: Lukas Gähwiler tritt zurück – das ist sein Nachfolger

Lukas Gähwiler beendet seine 45-jährige Karriere in der Finanzwelt. Der Vize-Verwaltungsratspräsident der UBS wird im April 2026 nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Sein Nachfolger im Gremium soll Markus Ronner werden.

Lukas Gähwiler, Chef UBS Schweiz, tritt zurück. Bild: keystone

Gähwiler hatte über die Jahre verschiedene Führungspositionen bei der UBS inne, wie es in einer Mitteilung der Grossbank vom Freitag heisst. So war er von 2010 bis 2016 Mitglied der Konzernleitung der UBS Group und President und Verwaltungsratspräsident der UBS Switzerland.

Zudem sei er als letzter Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse von «entscheidender Bedeutung» bei der Übernahme und der erfolgreichen Integration der CS in die UBS gewesen. «Seine Expertise, seine Sozialkompetenz, seine Integrität sowie seine Arbeitsethik sind unerreicht. Er wird uns sehr fehlen, und ich wünsche ihm für die Zukunft nur das Allerbeste», wird Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher in der Mitteilung zitiert.

Als Nachfolger ist Markus Ronner vorgesehen, der aktuell Mitglied der Konzernleitung und Group Chief Compliance and Governance Officer ist. Von 2022 bis 2023 war er zudem Verwaltungsratspräsident von UBS Switzerland. (dab/awp/sda)

(aargauerzeitung.ch)