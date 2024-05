Rünenberg BL: 13 Kinder nach Schulausflug im Spital – wohl wegen dieser Raupe

Mehr «Schweiz»

In Rünenberg BL kam es am Dienstag zu einem aussergewöhnlichen Zwischenfall. Laut der Kantonspolizei Basel-Landschaft kamen auf einem Schulausflug mehrere Kinder in einem Wald mit einer bisher unbekannten Substanz in Kontakt. Diese löste bei den Kindern eine allergische Reaktionen aus – etwa Haut- und Augenreizungen sowie Atembeschwerden.

Drei Kinder mussten aufgrund der Beschwerden mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Zehn weitere Kinder wurden zunächst vor Ort behandelt, wurden dann aber ebenfalls zur Kontrolle ins Spital gebracht. Laut der Polizei standen zwei Rettungshelikopter, eine Care-Team, die Feuerwehr sowie der Zivilschutz im Einsatz. Die betroffenen Kinder sind zwischen neun und elf Jahre alt.

Hinweise auf Kontakt mit Raupenhaaren

Was die Reaktionen ausgelöst hat, ist derzeit laut der Polizei Basel-Landschaft noch unklar – die Symptome und weitere Untersuchungen weisen aber mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen Kontakt mit einem Eichen-Prozessionsspinner hin.

Die Raupen des Eichen-Prozessionsspinners – ihre Haare können beim Menschen eine Allergie verursachen. Bild: www.imago-images.de

Dabei handelt es sich um einen Falter, dessen Raupe über ihre feinen Haare eine sogenannte Raupendermatitis auslösen kann – also eine Form von allergischer Reaktion der Haut.

So sieht ein Eichen-Prozessionsspinner als Falter aus. Bild: www.imago-images.de

Der Eichen-Prozessionsspinner ist hierzulande insbesondere in der West- und Nordwestschweiz sowie auf der Alpensüdseite verbreitet. Wie SRF schreibt, häuften sich in den letzten Jahren die Befallsmeldungen vor allem im Grossraum Basel sowie in der Genferseeregion. (dab)