Anklage wegen versuchter vorsätzlicher Tötung in Liestal erhoben

Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft hat gegen einen 26-jährigen Mann Anklage wegen versuchter vorsätzlicher Tötung und weiterer Delikte erhoben. Sie wirft dem Beschuldigten unter anderem vor, im Juni zwischen Bubendorf und Liestal einen Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben.

Die Staatsanwaltschaft hat ihre Strafuntersuchung gegen den Afghanen abgeschlossen und am Strafgericht Anklage erhoben, wie sie am Dienstag mitteilte. Der Beschuldigte befinde sich in Untersuchungshaft. Das Datum der Hauptverhandlung stehe noch nicht fest.

Der Beschuldigte soll im Juni auf dem Feldweg an der Frenke zwischen Liestal und Bubendorf auf das Opfer getroffen sein. Bei diesem Zusammentreffen habe dieser mit einem Messer unvermittelt und ohne jeden Grund von hinten auf das Opfer eingestochen.

Es gilt die Unschuldsvermutung.

(yam/sda)