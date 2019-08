Schweiz

Basel

Junge Frau mitten am Tag in Basel überfallen und verletzt



Mitten am Tag ist am Freitag in Basel eine Frau in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses überfallen und beraubt worden. Die 25-Jährige zog sich dabei Verletzungen zu.

Die Tat ereignete sich gemäss Polizeiangaben vom Samstag um 14.30 Uhr an der Feldbergstrasse. Ein Unbekannter sprach die Frau im Treppenhaus beim Betreten der Wohnung an und forderte von ihr Geld.

Dabei drohte ihr der Mann und drängte sie in die Wohnung. Mit einer Stichwaffe verletzte er das Opfer, raubte das Mobiltelefon und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Frau begab sich anschliessend vor das Haus, wo ihr Passanten zu Hilfe kamen. Sie wurde durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt in die Notfallstation eingewiesen. Eine sofortige Fahndung verlief erfolglos.

Gesucht wird ein Mann, der zwischen 40 und 50 Jahre alt und rund 190 Zentimeter gross ist. Er hat eine weisse Hautfarbe, braune Haare, sprach Englisch, trug eine Sonnenbrille, ein blaues T-Shirt, lange Jeans und eine Baseball-Mütze. (sda)

