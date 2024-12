Aggressive Touristen im Basler Münster – Kirche erstattet Anzeige

Das Basler Münster schliesst vorläufig wegen aggressiver Touristen am Wochenende. Unter anderem hat ein Besucher einen Mitarbeiter verletzt. Die Kirche erstattete Anzeige, wie ein Sprecher am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte.

Kritik an Lawrows Teilnahme an OSZE-Treffen ++ Berset besucht Selenskyj in Kiew

SVP-Büchel greift SP-Funiciello an – «Geht nicht, dass man mich sexistisch beleidigt»

Eine verbale Entgleisung im Nationalrat. Als es am Donnerstag um die Gelder für die internationale Zusammenarbeit in den nächsten vier Jahren geht, tritt SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel ans Rednerpult. Am Mikrofon greift er SP-Nationalrätin Tamara Funiciello frontal an.