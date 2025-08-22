wechselnd bewölkt19°
DE | FR
burger
Schweiz
Basel

Sportwetten geraten in Basel-Stadt ins Visier von Basel-Stadt

Sportwetten Swisslos
In Basel-Stadt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen mutmasslicher Geldwäscherei bei Sportwetten.Bild: Swisslos

Sportwetten: Staatsanwaltschaft Basel-Stadt ermittelt wegen mutmasslicher Geldwäscherei

22.08.2025, 11:5422.08.2025, 11:54
Mehr «Schweiz»

Sporttipp-Automaten von Swisslos findet man in diversen Bars oder beim Kiosk. Tippen kann man auf alles, was mit Sport zu tun hat: Wer gewinnt das Spiel? Wer schiesst das nächste Tor?

Die Wetten sind komplett anonym. Im Gegensatz zum Online-Angebot muss man bei den Automaten keinen Ausweis angeben oder scannen. Genau diese Anonymität wurde jedoch ausgenutzt, wie Recherchen des SRF zeigen.

Die Staatsanwaltschaft von Basel-Stadt bestätigt, dass sie mehrere Strafverfahren wegen Unregelmässigkeiten bei Swisslos-Sportwetten führt. Im Fokus dieser stehen private Betreiber der Wettstellen. Der Vorwurf: Die Betreiber sollen selbst Wetten abgeschlossen haben.

Der Direktor der interkantonalen Geldspielaufsicht Manuel Richard sagt, dass auch wegen Geldwäscherei ermittelt werde. Es sei mutmasslich mit gewaschenem Geld gewettet worden, dabei habe man eine Quittung für die Gewinne erhalten.

Roger Fasnacht, Direktor von Swisslos und Betreiber der Automaten, wusste laut eigenen Angaben nichts von diesem Vorgehen. Die privaten Betreiber hätten eine Lücke im System der Automaten ausgenutzt, diese sei mittlerweile geschlossen worden.

Weitere Massnahmen gefordert

Die Aufsichtsbehörde der interkantonalen Geldaufsicht (Gespa) fordert weitere Massnahmen. Diese würden ein Wett-Verbot für Betreiber von Verkaufsstellen beinhalten. Fasnacht lehnt diese jedoch ab. Er sagt, ein solches Verbot wäre kaum umsetz- und überprüfbar. Denn es könne mithilfe von Strohmännern einfach umgangen werden.

Ebenfalls uneinig sind sich Swisslos und die Gespa bei der Anonymität der Wettenden. Diese sei ein Risiko, wie die Gespa findet. Swisslos hingegen hält eine Identifikationspflicht für unverhältnismässig.

Die Gespa kann der Swisslos weder eine Identifikationspflicht noch ein Spielverbot für die Betreiber aufzwingen. Deshalb und wegen des Verdachts auf Geldwäscherei habe man die Aufsicht des Bundesamtes für Justiz eingeschaltet, die nun prüft, ob die zurzeit bestehenden Regulierungen ausreichen. (nib)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025
1 / 71
Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025

Nach zwei Jahren bei der AC Milan zieht Noah Okafor für eine Ablösesumme von 19 Millionen Euro weiter und unterschreibt bei Leeds United.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
85'000 Metal-Fans trotzen tagelang dem Schlamm – so war das Wacken-Wetter
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
2
Shaqiri brüllt den Trainer an – und winkt mit dem Zaunpfahl in Richtung Klubboss Degen
3
Erneuerbare: China macht den Rest der Welt lächerlich
4
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
5
25 Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (und dich umso älter aussehen lassen)
Meistkommentiert
1
Bayern an nächstem Chelsea-Star dran +++ Milan holt Leverkusen-Stürmer
2
Donald Trump kauft Anleihen für über 100 Millionen US-Dollar
3
Fix: Waeber ab 2026 bei zurück bei Gottéron +++ ZSC verlängert mit Riedi und Sigrist
4
Rösti will neue Auto-Steuer: Eine Zahl geistert herum – und sorgt bereits für Kritik
5
«Eine Stadt voller Assis»: Französischer Influencer lästert über die Schweiz
Meistgeteilt
1
Selenskyj gibt Trump recht – und deutet mehr Gegenangriffe an
2
Hungersnot in einem Gebiet des Gazastreifens erklärt
3
Kalifornier stimmen im November über neue Wahlkreise ab ++ Trump spricht vor Nationalgarde
4
Trump hat Freude: Republikaner drücken in Texas umstrittene Wahlkreis-Reform durch
5
Golubic spielt zwei Matches hintereinander und scheidet aus +++ Vingegaard sagt Rad-WM ab
Erhebliche bis sehr grosse Gefahr – Bund warnt vor Gewittern und Waldbränden
Nach der Hitzewelle folgt eine Phase mit Unwettern. Der Bund hat verschiedene Warnungen herausgegeben. In einigen Teilen der Schweiz fällt allerdings zu wenig Regen, sodass weiterhin Waldbrandgefahr besteht.
Seit Mittwochnachmittag fällt in der Deutschschweiz regional kräftiger Regen. So kam es etwa im Kanton Schwyz zu rund 50 Polizei- und Feuerwehreinsätzen. Die meisten Notrufe betrafen überschwemmte Keller oder über die Ufer getretene Bäche.
Zur Story