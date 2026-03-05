Kontrolle am Grenzübergang: Rund 500 Personen hatten keine Vignette

492 Fahrzeuglenkerinnen und -lenker sind an der Grenze bei Basel wegen einer fehlenden Autobahnvignette mit 200 Franken gebüsst worden. Sie mussten zudem vor Ort eine Vignette kaufen.

Die Kontrollen fanden am vergangenen Samstag an den Grenzübergängen Basel/Weil-Autobahn und Basel/St. Louis-Autobahn statt, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit am Donnerstag mitteilte.

Am Grenzübergang Basel/Weil-Autobahn wurden insgesamt 6450 Fahrzeuge kontrolliert, davon waren 208 ohne Vignette unterwegs. Bei der Ausreise am Grenzübergang Basel/St. Louis-Autobahn fehlte die Vignette laut Communiqué bei 154 von 6308 kontrollierten Fahrzeugen. Und bei der letzten Ausfahrt vor dem Grenzübergang Basel/St. Louis-Autobahn waren 130 Lenkerinnen und Lenker ohne Vignette unterwegs.

Die Autobahnvignette kostet 40 Franken und ist jeweils immer bis Ende Januar gültig. (sda)