recht sonnig
DE | FR
burger
Schweiz
Basel

Autobahnvignette: 492 Personen bei Kontrolle in Basel gebüsst

Kontrolle am Grenzübergang: Rund 500 Personen hatten keine Vignette

05.03.2026, 12:2805.03.2026, 12:28

492 Fahrzeuglenkerinnen und -lenker sind an der Grenze bei Basel wegen einer fehlenden Autobahnvignette mit 200 Franken gebüsst worden. Sie mussten zudem vor Ort eine Vignette kaufen.

Die Kontrollen fanden am vergangenen Samstag an den Grenzübergängen Basel/Weil-Autobahn und Basel/St. Louis-Autobahn statt, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit am Donnerstag mitteilte.

Am Grenzübergang Basel/Weil-Autobahn wurden insgesamt 6450 Fahrzeuge kontrolliert, davon waren 208 ohne Vignette unterwegs. Bei der Ausreise am Grenzübergang Basel/St. Louis-Autobahn fehlte die Vignette laut Communiqué bei 154 von 6308 kontrollierten Fahrzeugen. Und bei der letzten Ausfahrt vor dem Grenzübergang Basel/St. Louis-Autobahn waren 130 Lenkerinnen und Lenker ohne Vignette unterwegs.

Die Autobahnvignette kostet 40 Franken und ist jeweils immer bis Ende Januar gültig. (sda)

Mehr zum Thema:

Schweizerinnen und Schweizer setzen vermehrt auf E-Vignette
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2025
1 / 22
Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2025

Rang 20: Volvo EX40 (729 Neuzulassungen).
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Zwischen der Autobahn wohnen - Dieser Mann weigerte sich wegzuziehen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Milliardenschwerer AfD-Unterstützer ist Zürichs grösster privater Grundbesitzer
Der geheime AfD-Unterstützer und Milliardär Henning Conle baute sich in Zürich ein Immobilienimperium auf – und es ist grösser, als bisher bekannt.
Der deutsch-schweizerische Doppelbürger Henning Conle besitzt allein in Zürich mehr als 1250 Wohnungen und ist damit die Privatperson mit dem grössten Grundbesitz in Zürich – mit Abstand. Das ist das Ergebnis einer Recherche des deutschen Magazins «Spiegel», des Stadtmagazins «Tsüri» und des WAV-Recherchekollektivs.
Zur Story