Teure SP-Party in Basel: Sogar der Rhein wird gesperrt

Geht alles nach rechten Dingen zu, werden Eric Nussbaumer und Eva Herzog im Dezember ins Präsidium des Nationalrats beziehungsweise des Ständerats gewählt. Bild: keystone

Der Rhein bei Basel bleibt am Mittwoch, 6. Dezember, während 90 Minuten für die Gross- und Kleinschifffahrt gesperrt. Grund ist das Fest zu Ehren der designierten Basler Ständeratspräsidentin Eva Herzog (SP) und des designierten Baselbieter Nationalratspräsidenten Eric Nussbaumer (SP).

Die Sperrung gilt von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr und erfolgt aus Sicherheitsgründen auf der Rheinstrecke zwischen dem unteren Vorhafen Schleuse Birsfelden bis Basel Landesgrenze, wie die Schweizerischen Rheinhäfen am Dienstag mitteilten.

Die beiden Basel organisieren eine gemeinsame Feier für die voraussichtliche Wahl von Nussbaumer zum Präsidenten des Nationalrats und Herzog zur Präsidentin des Ständerats am 6. Dezember in Liestal und Basel. Geplant ist unter anderem eine gemeinsame Fahrt mit dem Schiff ab Birsfelden bis zum Dreiländereck. Das Abendessen findet in der St. Jakobshalle statt. Die Kosten für das Fest belaufen sich auf insgesamt 480'000 Franken. (sda)