Klage aus Indien gegen Syngenta: Basler Zivilgericht will Beweise

In einem früheren Communiqué kritisierte das Unternehmen, die NGOs versuchten, «wider besseres» Wissen einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen in Yavatmal und Syngenta zu konstruieren.

«Wir bedauern, dass die Klagen zu einem Vorfall in Indien in der Schweiz eingereicht wurden, während keines der in Indien zur Verfügung stehenden Beschwerde- und Rechtsmittel ergriffen worden sind», schreibt die Syngenta-Medienstelle weiter.

Bei der Klägerschaft soll es sich um die Witwen der zwei verstorbenen Bauern aus dem Distrikt Yavatmal handeln. Sie erheben den Vorwurf, ihre Ehemänner seien an einer Pestizidvergiftung gestorben. Ein weiterer Kläger ist ein Bauer, der das Produkt ebenfalls verwendet haben soll und «knapp überlebte», wie es in einer Medienmitteilung der beiden Nichtregierungsorganisationen (NGOs) Public Eye und ECCHR heisst.

Verlassenes Schwimmbecken am Waldrand in Kefikon ZH.

