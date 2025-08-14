Ein 27-Jähriger wurde in Basel wegen Sexualdelikten verurteilt. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Über 14 Jahre Gefängnis in Basler Vergewaltigungsprozess

Das Strafgericht Basel-Stadt hat am Donnerstag einen 27-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren und drei Monaten verurteilt. Es erachtete ihn im Grundsatz für schuldig gemäss Anklage.

Der Spanier wird sich einer strafbegleitenden psychiatrischen Massnahme unterziehen müssen und wird für 15 Jahre des Landes verwiesen. Den Opfern der ihm angelasteten Sexualdelikte wird er Genugtuungen von 20'000 Franken bezahlen müssen.

Zudem wurden ihm Verfahrenskosten von über 57'000 Franken und eine Urteilsgebühr von 10'000 Franken auferlegt. Schadenersatzforderungen wurden im Grundsatz gutgeheissen und auf den Zivilweg verwiesen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann von allen Parteien angefochten werden. Bis zum Erwachsen der Rechtskraft gilt die Unschuldsvermutung. (sda)