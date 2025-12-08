bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
International
Donald Trump

Musk vergleicht die EU mit Nazi-Deutschland – und Trumps Leute lieben es

Musk vergleicht die EU mit Nazi-Deutschland – weshalb Trumps Leute das lieben

Die neue Sicherheitsstrategie der amerikanischen Regierung verschreckt mit massiven anti-europäischen Aussagen. Was steckt hinter diesen Verunglimpfungen der EU?
08.12.2025, 05:5808.12.2025, 06:11
Renzo Ruf, Washington / ch media

Amerikas Rechte jubelt. Die neue Sicherheitsstrategie von Donald Trump, in der das Weisse Haus die «reale und immer deutlichere Gefahr eines zivilisatorischen Verschwindens» in Europa an die Wand malt, trifft den Nerv vieler Anhängerinnen und Anhänger des Präsidenten.

epa12437905 US Secretary of State Marco Rubio (R), and US Vice president JD Vance (L) look on as President Donald Trump meets with Canadian Prime Minister Mark Carney in the Oval Office of the White H ...
Sollten JD Vance oder Marco Rubio Trumps Nachfolger werden, könnte sich der Anti-EU-Kurs noch verschärfen.Bild: keystone

Den geschmacklosen Höhepunkt lieferte am Wochenende der Unternehmer Elon Musk: Auf seiner Plattform X teilte der reichste Mann der Welt ein Bild mit einer flatternden EU-Fahne, unter der die Hakenkreuzflagge der deutschen Nationalsozialisten zum Vorschein kommt. Eine Kommentatorin schrieb dazu: «Das Vierte Reich.» Und Musk antwortete: «So ziemlich». In einer weiteren Stellungnahme forderte er deshalb auch die Abschaffung der Europäischen Union.

Elon Musk: «EU sollte abgeschafft werden»

Nun ist Musk in dieser Angelegenheit befangen. Die EU-Kommission verknurrte seinen Internetdienst am Freitag zu einer Busse von 120 Millionen Euro, weil X gegen das europäische Gesetz über digitale Dienste verstossen habe. Schon vor dieser Entscheidung hatte der Unternehmer deshalb gegen den europäischen Zentralstaat gewettert und immer wieder von einem europäischen Zensurregime gewarnt. Auch mischte sich der gebürtige Südafrikaner in die Innenpolitik von europäischen Staaten ein, in dem er zum Beispiel einen Wahlaufruf zugunsten der Alternative für Deutschland (AfD) abgab.

World News Media Congress 2025 A clip with Elon Musk making a controversial salute is screened during World News Media Congress at ICE Krakow Congress Centr in Krakow, Poland on May 4th, 2025. The 76t ...
Umstrittene Geste: Elon Musk zeigt viel Sympathie für rechtsextreme Positionen.Bild: www.imago-images.de

Und obwohl Musk zwischenzeitlich mit Präsident Trump gebrochen hatte, und gar mit der Gründung einer neuen Rechtspartei drohte, solidarisierten sich hochrangige Vertreter des amerikanischen Kabinetts umgehend mit ihm. So sagte Aussenminister Marco Rubio, die EU-Strafe stelle nicht nur «einen Angriff» auf sämtliche amerikanische Technologie-Plattformen dar, sondern sei auch eine Attacke «ausländischer Regierungen auf das amerikanische Volk» — also eine Art versteckte Kriegserklärung Brüssels.

Trump sagt, die EU «bescheisse» die USA

Ähnliche Töne schlug Christopher Landau an, die Nummer zwei im Aussenministerium. Er deutete an, dass eine Mitgliedschaft im Verteidigungsbündnis Nato mit einer Partizipation in der Europäischen Union bald unvereinbar sein könnte. (23 Staaten sind gleichzeitig Mitglieder in der EU und der Nato.)

Landau rief die Verbündeten der USA auf dem alten Kontinent deshalb dazu auf, sich zu entscheiden:

«Entweder sind die grossen Nationen Europas unsere Partner beim Schutz der westlichen Zivilisation, die wir von ihnen geerbt haben, oder sie sind es nicht.»

Im Positionspapier «National Security Strategy of the United States of America», das in der Nacht auf Freitag vom Weissen Haus ohne grosse Vorankündigung publiziert wurde, sind solche Extrem-Positionen nun verbrieft. Im Kapitel zu Europa ist nachzulesen, dass die Bürokratie in Brüssel und die Einwanderungspolitik der europäischen Staaten den gesamten Kontinent geschwächt hätten.

Neue US-Sicherheitsstrategie erhöht Druck auf Europa

So werde nicht nur das Recht auf freie Meinungsäusserung eingeschränkt; auch die politische Opposition werde angeblich unterdrückt. «Sollten sich die gegenwärtigen Trends fortsetzen, wird der Kontinent in 20 Jahren oder weniger nicht mehr wiedererkennbar sein», heisst es in dem Strategiepapier.

Das sind erstaunliche Aussagen der Regierung eines Landes, das sich vor fast 250 Jahren von einem Königreich in Europa lossagte. Sie passen aber zu den Ansichten, die der amerikanische Präsident und seine Verbündeten schon lange hegen. In Erinnerung geblieben ist die Brandrede gegen die EU, die Vizepräsident JD Vance zu Jahresbeginn an der Münchner Sicherheitskonferenz hielt. Und die Aussage von Trump, dass die Europäische Union nur deshalb ins Leben gerufen worden sei, «um die Vereinigten Staaten zu bescheissen».

Welche Folgen hat das Strategiepapier?

Die Europäer werden sich damit trösten, dass Strategiedokumente der Regierung Trump meist das Papier nicht wert sind, auf dem sie gedruckt wurden. Der Präsident lässt sich nicht von Vordenkern beeinflussen, sondern von seinem Bauchgefühl. Auch sieht Trump in der Aussenpolitik eigentlich vor allem ein Instrument, sich zu bereichern.

Wenn er Gefallen an europäischen Spitzenpolitikern findet, dann können die ihn auch mit Argumenten überzeugen — so verlief im Juni die Visite des deutschen Kanzlers Friedrich Merz in Washington sehr harmonisch, obwohl Trump immer wieder gegen das Heimatland seiner Vorfahren stichelt.

Aber hinter den Kulissen tobt bereits ein Machtkampf um das Erbe von Trump, der bei der nächsten Präsidentenwahl nicht mehr offiziell kandidieren kann. Und die Aussagen von Vance und Rubio, der nicht nur als Aussenminister, sondern auch als Sicherheitsberater dient, deuten darauf hin, dass potenzielle Trump-Nachfolger einen extremen Anti-EU-Kurs steuern werden. Die nächste Generation der «Make America Great Again»-Aushängeschilder wird das neue Strategiepapier ernst nehmen. (aargauerzeitung.ch)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
bcZcity
08.12.2025 06:24registriert November 2016
Man wirft dem "Gegner" am besten immer die eigenen Fehltritte vor. Diese Taktik funktioniert wohl noch immer. Nun hilft man indirekt noch Russland und deren Freunden hier in Europa. Drecksbande!
633
Melden
Zum Kommentar
avatar
Menel
08.12.2025 06:40registriert Februar 2015
Die US Techbranche hasst die EU, da sie der einzige Ort auf der Welt ist, an dem wirkliche digitale Daten- und Persönlichkeitsrechte eigefordert werden. Darum sind sie an einer Schwächung der EU oder einem Bruch mehr als nur interessiert.
512
Melden
Zum Kommentar
avatar
Xicotencatl Axayacatl
08.12.2025 06:19registriert August 2024
Sollte Russland also weitere „Entnazifizierungen“ in Europa planen (woran wenig Zweifel besteht), wissen wir nun also mit Sicherheit, wie sich Amerika verhalten würde.
Die NATO ist am Ende, den „Westen“ gibt es nicht mehr. Wir sollten uns warm anziehen, Freunde. Bleibt zu hoffen, die Europa jetzt die Lage erkennt und sich endlich, endlich aus Schockstarre und Bequemlichkeit alter Muster heraus bewegt.
481
Melden
Zum Kommentar
5
Russland ist begeistert von neuer US-Sichtweise auf Europa
Russland lobt die neue Sicherheitsstrategie der USA als grossen Fortschritt für die gegenseitigen Beziehungen.
«Die Änderung der nationalen Sicherheitsstrategie der USA durch die Regierung von Präsident Donald Trump, in der Russland nicht mehr als direkte Bedrohung erwähnt wird, ist ein positiver Schritt», sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass. Die Botschaft der Trump-Regierung für die russisch-amerikanischen Beziehungen unterscheide sich von den Ansätzen früherer Regierungen. Der Kreml werde die aktualisierte US-Strategie genau prüfen.
Zur Story