Thomas Gottschalk: So war seine letzte Sendung auf RTL

Am Samstagabend tat Thomas Gottschalk ein letztes Mal das, was er am liebsten tat: im Rampenlicht stehen.
«Ein Mann geht in Rente» – Gottschalk verlässt letzte Sendung vorzeitig

Eine Ära geht zu Ende: Am Samstagabend verabschiedete sich Thomas Gottschalk von der grossen Bühne. Nach knapp zwei Stunden verliess er die Sendung.
06.12.2025, 22:4907.12.2025, 13:44

Vergangenen Sonntag hatte Thomas Gottschalk publik gemacht, an Krebs erkrankt zu sein. Wenige Tage später stand der Moderator ein letztes Mal auf der Bühne. In der RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» feierte der 75-Jährige am Samstagabend seinen Abschied aus der Showbranche, gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch.

Pünktlich um 20.15 Uhr betrat das Trio die Bühne. Das Reden übernahmen gleich zu Beginn Gottschalks Kollegen. Während der Entertainer in der Mitte einfach nur lächelte, begrüssten Jauch und Schöneberger die Zuschauer mit einem «Guten Abend». Thomas Gottschalk selbst hielt sich zurück. Auf seinen Abschied angesprochen, sagte er lediglich, dass es seine letzte Samstagabendshow sein werde. «Das habe ich immer behauptet und ich bleibe dabei.»

Nach zwei Stunden war es so weit: Thomas Gottschalk verliess die Sendung, noch bevor die Show zu Ende war. Nachdem Mike Krüger, der bei «Denn sie wissen nicht, was passiert» zu Gast war, ihm ein Lied gesungen hatte, verabschiedete sich der 75-Jährige per Handschlag von seinen Kollegen.

Unter tosendem Applaus verliess er das Studio. Das sieht man nicht oft im deutschen Fernsehen: «Ein Mann geht in Rente. Er geht tatsächlich», sagte er auf dem Weg nach draussen. Auf der Treppe wurde Gottschalk von seiner Ehefrau Karina empfangen.

Aber warum hat Gottschalk die Sendung vorzeitig verlassen? Der Moderator hatte im Sommer die Diagnose Krebs erhalten. Er leidet an einem epitheloiden Angiosarkom. Zwei Operationen hat er bereits hinter sich, der Heilungsweg ist noch nicht abgeschlossen. Seit den OPs nehme er Schmerzmittel.

Die Show ging ohne Gottschalk weiter. Angesetzt ist die Nikolaus-Ausgabe von «Denn sie wissen nicht, was passiert» bis Mitternacht. Neben Jauch, Schöneberger und Krüger sind auch Giovanni Zarrella und Jörg Pilawa zu Gast.

DN62
07.12.2025 08:09
Ja, die Achziger und Neunziger Jahre sind definitiv vorbei, Gottschalk ist einer der ganz Wenigen, der von damals bis ins heutige Zeitalter geschafft hat. Wie stark sich die Zeiten geändert haben erkennt man auch an den Kommentaren hier.
Zeitenwende eben.
Ich gehöre ja auch zur Babyboom Brigade und weiss von älteren Kollegen, wie schwer sich viele damit tun. Da ich damals in meiner Jugend nie irgendwo dazu gehörte ist das Verschwinden jenes Lebensgefühls für mich kein Problem, viele Alte von heute müssen halt jetzt lernen wie es ist, nicht mehr reinzupassen.
