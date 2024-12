Basler Fasnachtsplakette 2025 spielt auf Diversität und ESC an

So teuer sind Hotelzimmer und Apartments während des ESC in Basel

Die Plakette der Basler Fasnacht 2025 trägt das Motto «Syg wie de wottsch». Sie stellt eine fiktive Fasnachtsfigur dar, die gleich mehrere Kostüme in sich vereint. Dabei geht es um individuelle Freiheit sowie indirekt um die Austragung des ESC in Basel, wie das Fasnachts-Comité bei der Vernissage am Samstag erklärte.

Sarrazin erleidet schwere Kopfverletzung – heftige Kritik an der Piste in Bormio

Recherche: AfD-Politiker nehmen an Neonazi-Treffen in der Schweiz teil

Das Mediennetzwerk Correctiv hat eine neue Recherche veröffentlicht, die die Teilnahme von AfD-Polikern an einem Rechtsextremen-Treffen enthüllt – diesmal allerdings nicht in Potsdam, sondern in der Schweiz bzw. in Kloten (ZH).

Gemäss Correctiv-Recherche reisten der AfD-Bundestagsabgeordnete Roger Beckamp sowie die brandenburgische Landtagsabgeordnete Lena Kotré Mitte Dezember zu einem Treffen rechtsextremer Gruppen in die Schweiz.