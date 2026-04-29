Die Babyotten im Zoo Basel entdecken ihr Zuhause. Bild: zoo basel

Da geht das watson-Herz auf: So sehen die neuen Baby-Otten im Zoo Basel aus 😍

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Im Zoo Basel sind am 19. Januar zwei gefährdete Zwergotten zur Welt gekommen. Rund drei Monate später durften die Tiere nun erstmals die Aussenanlage erkunden – dazu veröffentlichte der Zolli Bilder der Jungtiere.

Der Zwergotte ist eine bedrohte Art. Bild: zoo basel

«Sie lieferten sich verspielte Raufereien – ein typisches Zeichen für ihr ausgeprägtes Sozialverhalten», schreibt der Zoo dazu. Zuvor lebten die Jungtiere in einer Wurfbox. «Da Otter während der Aufzucht sehr störungsempfindlich sind, wurde die Familie zunächst nicht gestört», schreibt der Zoo Basel. Die jungen Otten sind in Basel eine Seltenheit: Letztmals wurden im Zolli vor 13 Jahren junge Otten erfolgreich aufgezogen.

Die beiden Jungtiere sind etwa drei Monate alt. Bild: zoo basel

Für die beiden Eltern Riya (8) und Ramu (3) sind es die ersten Jungen, die sie erfolgreich aufziehen. Es handelt sich um ein Männchen und ein Weibchen. Einen Namen haben die beiden Tiere noch nicht.

Bedrohte Ottenart

Zwergotten sind die kleinsten Otten der Welt. Sie leben an Flüssen und Seen, in Sümpfen, küstennahen Feuchtgebieten, Mangrovenwäldern und Reisfeldern in Süd- und Südostasien, schreibt der Zoo Basel. Dort jagen sie im Wasser nach Krebsen, Muscheln, Schnecken und weiteren Wasserlebewesen.

Der Bestand der Art ist rückläufig. Die Ursachen sind Lebensraumveränderungen durch Strassen- und Dammbau, Wasserverschmutzung und Bejagung. Die Weltnaturschutzunion IUCN stuft den Zwergotter auf der Roten Liste der bedrohten Tier- und Pflanzenarten als gefährdet ein. (dab)