Embolo wegen mehrfacher Drohung schuldig gesprochen

Mehr «Schweiz»

Embolo vor Gericht in Basel. Bild: keystone

Das Basler Strafgericht hat am Donnerstag den Fussballnationalspieler Breel Embolo wegen mehrfacher Drohung zu einer bedingten Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu 3000 Franken verurteilt. Hintergrund ist eine Auseinandersetzung auf offener Strasse im Mai 2018.

Die Gerichtspräsidentin stützte sich auf Zeugenaussagen. «Die drei Männer und zwei Frauen haben klar geschildert, dass die Aggressivität von Embolo ausging», sagte sie bei der Urteilseröffnung.

Eine Genugtuungsforderung des Fussballers wegen «medialer Vorverurteilung» und Verzögerung des Verfahrens wurde abgewiesen. Embolo selbst war bei der Urteilseröffnung nicht anwesend.

Der zweite Beschuldigte, ein guter Freund des Fussballers, wurde wegen einfacher Körperverletzung und Nebendelikten zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 10 Monaten verurteilt. Zudem erhielt er eine unbedingte Geldstrafe von 25 Tagessätzen zu 40 Franken. Er muss dem Opfer, das durch einen Faustschlag einen Nasenbeinbruch erlitt, eine Genugtuung von 3000 Franken bezahlen.

Verhängnisvolle Mai-Nacht in Basel

Hintergrund ist eine Auseinandersetzung während des Ausgangs in Basel im Mai 2018. Der damals 21-jährige Embolo war mit zwei Kollegen in den frühen Morgenstunden in der Steinenvorstadt unterwegs. Dort gerieten sie mit zwei Männern aneinander, wie es in der Anklageschrift heisst.

Dabei habe Embolo dem einen Mann Äusserungen wie «Ich vernichte euch, wisst ihr nicht, wer ich bin» zugerufen. Auch dem anderen Mann habe er Gewalt angedroht. «Dich lass ich auch verprügeln, du Hurensohn», sagte er laut Anklageschrift.

Bei dieser Auseinandersetzung verpasste einer von Embolos Begleitern dem einen Mann unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht. Dabei erlitt das Opfer einen Nasenbeinbruch, wie die Staatsanwaltschaft weiter schreibt. Embolos Kollege stand daher ebenfalls vor dem Strafgericht.

(aeg)