Bundesrat verlangt vogelsicherere Stromleitungen

Für Vögel mit grosser Spannweite können Freileitungsmasten zur tödlichen Falle werden, wie der Bundesrat in einer Mitteilung schrieb. Zudem löse ein durch Vögel verursachter Stromschlag vereinzelt längere Stromunterbrüche aus. Schätzungen zufolge würden jährlich 30 bis 60 Fälle zu einem Stromausfall führen , hiess es in den Erläuterungen zur Verordnungsanpassung.

Wer in einem Zentralschweizer See badet, muss keine Angst vor einer Infektion durch Darmbakterien haben. Die an 65 Badestellen in 13 Seen genommenen Wasserproben haben alle eine gute bis ausgezeichnete Badewasserqualität.