In Basel-Stadt macht der Anteil der brieflichen Stimmen jeweils über 95 Prozent aller Stimmen aus. Die Trendmeldungen gelten deshalb als sehr zuverlässig. Die Schlussresultate folgen gegen 14.30 Uhr. (sda)

Der Kanton Basel-Stadt verordnet sich gemäss Zwischenresultat ein Netto-Null-Ziel beim Treibhausgas-Ausstoss bis 2037. Die Stimmberechtigten haben sich am Sonntag für den Gegenvorschlag zur noch strengeren Klimagerechtigkeitsinitiative ausgesprochen.

Basel-Stadt will Netto-Null bei Treibhausgasen bis 2037

Über 65'000 Kilometer Wanderwege führen kreuz und quer durch die Schweiz. Da kommt es natürlich zu vielen Kreuzungen. Wir haben uns gefragt: Von welchem Punkt der Schweiz hat man am meisten Möglichkeiten? Die Antwort ist (nicht ganz) klar.

Wanderwegweiser faszinieren mich. Ich weiss gar nicht genau, warum. Vielleicht, weil ich an einem Ort aufgewachsen bin, von dem ich lange dachte, er besitze den grössten Wegweiser der Schweiz. Also «der Grösste» im Sinn von: Am meisten verschiedene Tafeln mit möglichst vielen (verschiedenen) Zielen.