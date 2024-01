Basel-Stadt soll Tausende neue E-Auto-Ladestationen ermöglichen

E-Autos: Volkswagen zieht in Deutschland an Tesla vorbei

Dafür wird auf eine Lenkungsabgabe verzichtet. Die Einnahmen aus dem «Zuschlag für die Elektrifizierung der motorisierten Mobilität» (ZEM) fliessen in einen Fonds, der die Förderbeiträge auszahlt. Dieser Fonds soll so lange bestehen, bis die Einnahmen die Ausgaben decken. Somit hat die Finanzierung nach dem Verursacherprinzip und nicht mit Steuergeldern zu erfolgen.

Der Kanton Basel-Stadt soll die Ladeinfrastruktur für E-Autos in Parkhäusern und auf privatem Grund fördern. Dies hat der Grosse Rat am Mittwoch mit 77 zu einer Stimme bei 18 Enthaltungen beschlossen. Mit diesem Förderprogramm sollen bis 2030 bis zu 15'000 Ladestationen gebaut werden können. Möglich machen soll das ein Zuschlag von 2,5 Rappen pro kWh beim Strombezug.

Die 5 grössten WEF-Vorurteile: An welchen ist etwas dran? Experte ordnet ein



Rund um das Weltwirtschaftsforum (WEF) sammeln sich Vorurteile. An welchen etwas dran ist, hat watson mit dem Wirtschaftsexperten Stefan Legge angeschaut.



Stefan Legge: Es ist ein bisschen etwas dran an diesem Vorwurf: Man trifft sich, um Business zu machen. Aber der Grundgedanke des WEF ist ein anderer. Man sollte zwischen dem, was das WEF sein sollte, und dem, was es in der Realität ist, unterscheiden. Eigentlich ist es eine gute Idee, Politikerinnen und Politiker und Vertreterinnen und Vertreter aus der Wirtschaft und Wissenschaft zusammenzubringen. Denn viele Probleme sind zu gross, als dass nur ein Akteur, also beispielsweise nur die Wirtschaft oder nur die Politik, sie alleine lösen könnte.