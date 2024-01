BMW fährt immer öfter rein elektrisch. Bild: BMW

BMW stellt Stammwerk komplett auf E-Autos um

BMW hat im vergangenen Jahr mehr Autos verkauft als je zuvor. Nun bauen die Deutschen ihr Münchner Stammwerk bis 2027 komplett für die Produktion von E-Autos um.

Julia Jannaschk / watson.de

BMW will in seinem Stammwerk in München bald nur noch E-Autos produzieren. Für dieses ehrgeizige Projekt investiert der Konzern mehrere Hundert Millionen Euro, denn das Werk soll bei laufendem Betrieb umgebaut werden. Diese Investition könnte sich lohnen. Denn beim Blick auf die Absatzzahlen 2023 legt vor allem der Anteil der E-Autos stark zu und beschert BMW damit ein grosses Plus.

Investitionsfokus auf nachhaltige Mobilität

Besonders stark legten demnach die Verkäufe von elektrischen Modellen bei BMW zu. Deren Anteil stieg auf 15 Prozent an. Dies sei ein Anstieg des E-Auto-Wachstums von mehr als 92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, gab der Münchener Autobauer an. 330'596 vollelektrische Fahrzeuge wurden demnach an Kundinnen und Kunden übergeben. Allein im vierten Quartal waren es 113'458. «Wir sehen eine weiterhin hohe Nachfrage nach unseren vollelektrischen Produkten», erklärte BMW-Vorstandsmitglied Jochen Goller.

Aus dem starken Anstieg der Nachfrage für E-Autos zieht BMW nun seine Schlüsse.

Für 2024 strebt der Konzern nach eigenen Angaben einen Absatz von mehr als einer halben Million vollelektrischer Fahrzeuge an. Doch das ist erst der Anfang: «Wir investieren hier 650 Millionen Euro und werden damit bereits ab Ende 2027 ausschliesslich vollelektrische Fahrzeuge in unserem Stammwerk produzieren», sagte Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic in einer Pressemitteilung. Die Motorenfertigung wird dafür nach England und Österreich verlagert. 1200 BMW-Mitarbeiter wurden bereits für das Projekt umgeschult oder versetzt.

Verbrenner-Ära bei BMW bald Geschichte

Damit gehe 75 Jahre nach der Einführung des BMW 501 die Ära von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren zu Ende. Allein im Jahr 2023 brachte BMW laut Produktionsvorstand Nedeljkovic sechs neue vollelektrische Modelle auf den Markt. So wolle der Konzern die «Zukunft gestalten», sagte der Produktionsvorstand.

BMW liegt mit diesem Anstieg des E-Auto-Verkaufs in Deutschland auf Platz drei hinter Volkswagen und Tesla. Auf Platz vier und fünf folgen nach Angaben des Center of Automotive Management Mercedes und Audi. Die Autoexperten weisen jedoch darauf hin, dass bei den deutschen Marken der E-Autoanteil jeweils unter dem Marktdurchschnitt liegt. Dieser habe sich von 17.7 Prozent im Jahr 2022 auf neu 18.4 Prozent erhöht.

BMW erzielt Rekordabsatz von 2,55 Millionen Autos

BMW hat im vergangenen Jahr mehr Autos verkauft als je zuvor: Der weltweite Absatz stieg nach einem starken Schlussquartal um 6,5 Prozent auf rund 2,55 Millionen Fahrzeuge, wie der Konzern vergangene Woche mitteilte.

Elektroauto Abonnieren Abonnieren © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Einen kleinen Dämpfer für die E-Auto-Branche könnte es 2024 jedoch geben: Die Bundesregierung beschloss, die Förderung für Elektroautos bereits am 18. Dezember 2023 zu beenden. Eigentlich war ein Zuschuss durch den Umweltbonus bis Ende 2025 vorgesehen.

