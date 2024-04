Neuer Basler Regierungsrat Mustafa Atici wird Erziehungsdirektor

Mehr «Schweiz»

Der am Sonntag neu gewählte Basler Regierungsrat Mustafa Atici (SP) übernimmt wie erwartet das Erziehungsdepartement. Dessen bisheriger Vorsteher Conradin Cramer (LDP) hat sich zum Regierungspräsidenten und damit zum Vorsteher des Präsidialdepartements wählen lassen.

Mustafa Atici nach seiner Wahl am Sonntag. Bild: keystone

Die restlichen Mitglieder der baselstädtischen Exekutive verbleiben in ihren Departementen, wie die Regierung am Dienstag mitteilte.

Tanja Soland (SP) bleibt Vorsteherin des Finanzdepartements, Kaspar Sutter (SP) im Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt, Stephanie Eymann (LDP) im Justiz- und Sicherheitsdepartement, Esther Keller (GLP) im Bau- und Verkehrsdepartement und Lukas Engelberger (Mitte) als Vizepräsident der Regierung im Gesundheitsdepartement.

Der so neu aufgestellte Regierungsrat wird am Dienstag, 7. Mai, das erste Mal in seiner neuen Zusammensetzung tagen. (sda)