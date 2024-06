Vermisste Person in Zürich ist in der Limmat ertrunken

Zürcher Messerstecher sitzt nicht mehr in Untersuchungshaft

Der 15-jährige Jugendliche, der am 2. März in Zürich einen jüdisch-orthodoxen Mann attackierte, sitzt nicht mehr in Untersuchungshaft. Er ist in eine geschlossene Institution verlegt worden. Dort werde er «engmaschig betreut und begleitet».