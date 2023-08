Rund 4800 Personen am offiziellen Basler Rheinschwimmen

Das Rheinschwimmen wird jeweils von der Sektion Basel der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) organisiert. Sie will damit zum Schwimmen in natürlichen Gewässern animieren, aber auch auf damit verbundene Gefahren hinweisen. (sda)

Rund 4800 Schwimmerinnen und Schwimmer haben am Dienstagabend am traditionellen Basler Rheinschwimmen teilgenommen. Der zum 43. Mal durchgeführte Anlass verlief friedlich und unter besten Bedingungen.

Brauchtumsexperte: «Abkehr von den alten patriarchalischen Strukturen»

Alte Bräuche zu pflegen, ist eine Tradition der Schweiz. Doch die meisten sind ausschliesslich für Männer gemacht. Welche Brauchtümer nur für Frauen sind, hat watson mit Experte Thomas Bucher besprochen.

Herr Bucher, was schätzen Sie an den Bräuchen in der Schweiz?

Thomas Bucher: Bräuche haben etwas Faszinierendes und Geheimnisvolles. Wenn man bereits als Kind daran teilnimmt, bleibt die Faszination dafür ein Leben lang. Denn es sind einmalige Erlebnisse, die einen prägen und auch eine Verbindung zur Gemeinschaft geben, in der man lebt.