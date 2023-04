Stromausfall. Bild: Shutterstock

2000 Haushalte im Kanton Bern ohne Strom – Ursache der Störung unbekannt

Im Grossraum Iffwil, Zuzwil, Ballmoos, Bangerten, Deisswil bei Münchenbuchsee, Wiggiswil, Moosseedorf und Urtenen-Schönbühl ist es am Dienstagabend zu einem Stromausfall gekommen. Rund 2000 Haushalte seien während bis zu fünf Stunden betroffen gewesen, teilte die Stromversorgerin Elektra am Mittwoch mit.

Ein Defekt im Mittelspannungsnetz in Deisswil b. M. habe den Stromunterbruch um 16.45 Uhr ausgelöst. Zweieinhalb Stunden nach dem Ereignis konnte der Strom in Wiggiswil und den betroffenen Teilen von Urtenen-Schönbühl und Moosseedorf wiederhergestellt werden, wie Elektra schrieb. In den anderen Gemeinden dauerte der Unterbruch bis 21.40 Uhr. Die Störungsursache sei noch nicht identifiziert worden.

(yam/sda)