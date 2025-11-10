Hochnebel
Kornhausbrücke Bern ab kommendem Montag wieder offen

Berner Kornhausbrücke ab kommendem Montag wieder offen

10.11.2025, 10:4510.11.2025, 10:45

Nach neun Monaten Sanierung wird die Berner Kornhausbrücke am 17. November wieder vollständig für den Verkehr geöffnet, samt Tram- und Busbetrieb. Bis 2028 folgen noch weitere Korrosionsschutzarbeiten, jeweils in der wärmeren Jahreszeit.

Die mit weissen Plachen eingehuellte Kornhausbruecke, am Montag, 28. April 2025 in Bern. Die 400 Meter lange Kornhausbruecke ist auf der ganzen Laenge waehrend der ueber ein Jahr lang dauernden Sanier ...
Sie sah die Kornhausbrücke in den vergangenen neuen Monaten aus.Bild: keystone

Mit der Inbetriebnahme der sanierten Brücke beginnt auch der Rückbau des Baugerüsts und der Installationsflächen, wie die Stadtberner Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün und die Verkehrsbetriebe Bernmobil am Montag mitteilten. Die Fusswege unter der Brücke werden während des Rückbaus zeitweise kurz gesperrt, zum Schutz vor allenfalls herabfallenden Teilen.

In den vergangenen Monaten wurden die Tramgeleise und Fahrleitungen vollständig erneuert. Der Brückenober- und unterbau wurde saniert und die Beleuchtung auf LED-Technik umgerüstet. Die Arbeiten verliefen nach Angaben der Stadt ohne besondere Zwischenfälle.

Die noch anstehenden Arbeiten zum Korrosionsschutz werden den Verkehr nicht tangieren.

Die Brücke sei nun bereit für die kommenden Jahrzehnte, hielt die Stadt weiter fest. Viele Bernerinnen und Berner dürften froh sein, wenn die rund 125 Jahre alte, denkmalgeschützte Brücke wieder offen ist. Sie ist eine der zentralen Verbindungen in die Altstadt. (sda)

