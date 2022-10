Liebhaber in Kientaler Schlucht geschubst: Berner (65) muss 17,5 Jahre hinter Gitter

Ein Berner Oberländer, der zwei seiner Liebhaber im Kiental in eine Schlucht gestossen haben soll, ist in erster Instanz zu einer Freiheitsstrafe von 17.5 Jahren verurteilt worden. Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe.

Der Angeklagte stiesst zwei Männer in eine Schlucht im Berner Kiental – einer überlebte. symbolbild: watson/fox

Das Gericht in Thun sah es als erwiesen an, dass der heute 65-Jährige seinen Sexualpartner, einen jungen Afghanen, im November 2019 absichtlich in die Schlucht gestossen hatte. Das Opfer überlebte den Absturz verletzt und konnte Alarm schlagen.

Dem Angeklagten wird ein zweiter, ähnlicher Fall im Mai 2019 zur Last gelegt. Das damalige Opfer kam beim Absturz ums Leben. Das Urteil des Regionalgerichts Thun wegen vorsätzlicher Tötung, versuchter vorsätzlicher Tötung sowie diverser Sexualdelikte kann ans Obergericht weitergezogen werden. (sda)