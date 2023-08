Nach Gäste-Evakuierung mit Helikopter: Defekte Niesenbahn fährt auch am Montag nicht

Bei der Niesenbahn im Berner Oberland sind am Samstagabend nach einem technischen Defekt der Bahnanlage rund 140 Gäste per Helikopter ins Tal geflogen worden. Der Bahnbetrieb wurde eingestellt. Auch am Montag soll die Bahn nicht fahren.

Der Defekt an einem elektronischen Schalter ereignete sich kurz vor 19 Uhr in der ersten Sektion der Standseilbahn, wie in einer Mitteilung der Bahnbetreiber vom Sonntag stand. Die Gäste, die mit der Bahn berg- und talwärts unterwegs waren, seien mit dem Notantrieb in die Stationen gefahren worden.

Nachdem die Gäste die Mittel- respektive die Talstation erreicht hatten, sei der Betrieb eingestellt worden. Auf dem Niesen waren aber im Berghaus Niesen Kulm noch über hundert Gäste.

Dann sei auch am Notbetrieb ein Fehler aufgetreten, weswegen der erste Fehler zwischenzeitlich nicht habe behoben werden können. Während Spezialisten die verketteten Fehler zu lösen versuchten, habe die Evakuierung der Gäste im Berghaus Niesen Kulm begonnen.

Zwei Helikopter evakuieren Gäste

Aufgrund fehlender Alternativen seien die Gäste ab 22.40 Uhr mit zwei Helikoptern auf den Flugplatz Reichenbach ausgeflogen worden, wo sie per Bus und Autos an ihre Bestimmungsorte chauffiert worden seien. Um 01.30 Uhr war die Evakuierung laut Angaben der Niesenbahn abgeschlossen. Ausserdem wurden am Sonntag um 11.45 Uhr 25 Hotelgäste per Helikopter ins Tal geflogen.Die Sicherheit der Gäste und Mitarbeitenden sei jederzeit gewährleistet gewesen.

Spezialisten waren am Samstagabend und am Sonntag auf dem Berg, um die Fehler an der Anlage zu beheben. Wie lange der Unterbruch dauert, konnten die Bahnbetreiber am Sonntag gegen Abend noch nicht sagen. Da die Ursache des Betriebsunterbruchs noch nicht geklärt sei, werde die Bahn auch am Montag nicht fahren. Stattdessen sollen die technischen Defekte behoben werden.

Ein vergleichbares Ereignis ereignete sich bei der Niesenbahn vor vier Jahren. Am 10. Juli 2019 führte der Defekt eines elektronischen Schalters zum Stopp der Bahn. Die Gäste in den berg- und talwärtsfahrenden Fahrzeugen mussten mit dem Notantrieb in die Stationen gefahren werden. (sda)