Tote Frau (20) in Badewanne: Staatsanwältin fordert 18 Jahre Haft für 23-Jährigen

Ein 23-jähriger Mann soll in Ostermundigen BE eine 20-jährige Frau getötet haben. Der mutmassliche Grund: Ihm fehlt Geld für einen Laptop.

Im Prozess zum Tötungsdelikt von Ostermundigen BE hat die Staatsanwaltschaft am Montag eine Freiheitsstrafe von 18 Jahren und sechs Monate verlangt.

Für die Staatsanwaltschaft ist der Angeklagte wegen Mord, qualifiziertem Raub und betrügerischem Gebrauch einer Datenverarbeitungsanlage schuldig zu sprechen. Dies verlangte die Staatsanwältin an der Verhandlung am Regionalgericht Bern-Mittelland. Die Staatsanwaltschaft sei überzeugt, dass der Angeklagte den Tod des Opfers verursacht habe.

Der Angeklagte sei am Abend vor der Tat zu seinem Opfer gegangen. Er habe ihr Gefühle und Liebe vorgegaukelt, sagte die Staatsanwältin. Beide waren vor mehreren Jahren für einige Monate ein Paar. Sie hätten beim erneuten Treffen mehrmals Sex gehabt. Den nächsten Tag hätten sie zusammen in der Wohnung des Opfers verbracht.

Für die Staatsanwältin ist der Mann nicht für die Liebe, sondern für einen Laptop zur Frau gegangen. Er habe diesen für seine Ausbildung gebraucht. Es sei zu einem Streit gekommen, bei dem das Opfer geschlagen, mit einem Duschschlauch gewürgt und in die mit kaltem Wasser gefüllte Badewanne gelegt worden sei. Diese grausame Drangsalierung habe zum Tod geführt, so die Staatsanwältin.

Nach der Tat habe er mit dem Mobiltelefon des Opfers sich Geld überwiesen, dies würden die ausgewerteten Daten der Telefone zeigen. Der Angeklagte habe in der Folge versucht, die Spuren in der Wohnung zu verwischen. Er sei anschliessend mit dem Zug von Ostermundigen nach Hause gefahren.

Am Bahnhof in Bern habe er sich noch etwas zu essen gekauft. Auf der Heimfahrt habe er dann mit dem gestohlenen Geld Schulden an Bekannte beglichen.

Zudem habe er Textnachrichten zwischen seinem Handy und dem des Opfers hin und her geschickt. Eine der Nachrichten soll gelautet haben: «Schreib mir nie wieder», so der «Blick». Möglicherweise habe er so versucht, den Eindruck zu erwecken, dass er gar keinen Kontakt mehr hatte zum Opfer. Und noch am Abend des Tattages habe er im Internet versucht herauszufinden, wie er den gestohlenen Computer weiterverkaufen könne.

Der Angeklagte hat bislang keine Aussage gemacht.

Am Folgetag habe er mit dem Laptop des Opfers die Schule besucht. Er habe sein Leben so als Nichts gewesen wäre weitergeführt, kam die Staatsanwältin zum Schluss. (sda)

