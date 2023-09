Knapp drei Tonnen Gummiboote nach dem «Aareböötle» weggeworfen

Im Sommer seien an Rekordtagen nach Schätzungen der Stadt Bern über 1500 Gummiboote zwischen Thun und Bern unterwegs, teilte die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün am Montag mit. Die Bootfahrerinnen und -fahrer würden dabei grosse Menge Abfall verursachen.

16-Jähriger auf Roller stirbt bei Unfall in Kreisel

Ein 16-jähriger Mann ist bei einem Unfall mit einem Roller am frühen Sonntagmorgen in Riddes VS ums Leben gekommen. Das Motorrad war in einem Kreisel umgestürzt, nachdem das Vorderrad mit der Fahrbahnrandbegrenzung kollidiert war. Ein zweiter ebenfalls 16-jähriger Jugendlicher auf dem Roller wurde verletzt.