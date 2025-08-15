sonnig31°
DE | FR
burger
Schweiz
Mobilität

Rekordzahl an Vorfällen in Schweizer Transportwesen

Rekordzahl an Vorfällen in Schweizer Transportwesen

15.08.2025, 15:0215.08.2025, 15:02
Mehr «Schweiz»

Der Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hatte vergangenes Jahr so viel zu tun wie noch nie zuvor. Sie verzeichnete insgesamt 2295 Zwischenfälle, von welchen 31 zu einer Untersuchung führten.

Die Entgleisung eines Güterzuges am Gotthard im August 2023 habe die Ermittler und Ermittlerinnen im vergangenen Jahr besonders beschäftigt, hiess es im am Freitag erschienenen Jahresbericht. In der Folge gab die Sust mehrere Sicherheitshinweise ab, die beispielsweise auf eine Ausweitung der Vorschriften abzielten.

Insgesamt betrafen fast 90 Prozent der gemeldeten Sicherheitsvorfälle den Luftverkehr, wie es weiter hiess. Die Sust beobachte «eine gute Meldekultur», die sie als Voraussetzung für die Verbesserung der Verkehrssicherheit wertet.

Airprox gibt Anlass zur Sorge

Insbesondere das Phänomen der Airprox, sprich die Annäherung zweier Flugzeuge, bereitet der Untersuchungsstelle Sorgen. Die Sust hat gemäss Jahresbericht 2024 sechs Fälle von Airprox gezählt, bei denen ein hohes oder erhebliches Kollisionsrisiko bestand.

Bei den untersuchten Flugunfällen mit in der Schweiz registrierten Flugzeugen kamen insgesamt fünf Menschen bei drei verschiedenen Unfällen ums Leben. (sda)

Das könnte dich auch noch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Leute im Flugzeug, die du kennst – und ein bisschen hasst
1 / 14
Leute im Flugzeug, die du kennst – und ein bisschen hasst
Bald ist es wieder so weit, und du begegnest diesen Typen im Flugzeug. bild: instagram/passengershaming
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Der König von Thailand fliegt sein Flugzeug selbst
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Hitze in der Schweiz? Darüber kann man hier bei 51 Grad nur lachen
3
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
4
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
5
«Man sollte nicht nackt schlafen»
Meistkommentiert
1
FCSG-Stürmer Geubbels verhandelt mit Paris +++ Bayern nimmt Woltemade-Poker wieder auf
2
«Schlicht nicht für Frauen geschaffen» – Präsident des FC Horw über Frauenfussball
3
Der Bundesrat will den Bau von neuen AKWs in der Schweiz wieder erlauben
4
«Damit gefährdet Rösti Versorgungssicherheit»: Scharfe Kritik an Bundesrat nach AKW-Wende
5
Kein Fixpreis, keine Volksabstimmung – das Wichtigste aus der Pressekonferenz zum F-35
Meistgeteilt
1
Hisbollah: Entwaffnung könnte zu Bürgerkrieg führen +++ Trump will Journalisten in Gaza
2
«We stand with Ukraine» – Protest in Alaska vor Trump-Putin-Gipfel
3
Wie es für Elon Musk mit seinem gehypten Tesla-Restaurant läuft
4
Wie soll die Schweiz auf die US-Zölle reagieren? Das meint die Bevölkerung
5
Zeit statt Geld – der HCD lockt Ken Jäger mit Sieben-Jahres-Offerte
Das sind die Schweizer Wetterrekorde
Am Mittwoch, 13. August, erreichte die aktuelle Hitzewelle ihren Höhepunkt. In weiten Teilen des Flachlands kletterten die Temperaturen auf über 30 Grad, mancherorts wurden sogar mehr als 36 Grad gemessen.
Zur Story