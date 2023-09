Böötler warfen 3 Tonnen Gummiboote weg – warum das gar nicht so viel ist

Gummiböötler auf der Reuss, 2020. Bild: KEYSTONE

Du denkst, 3 Tonnen Gummiboote sind viel? Du denkst falsch

Im Sommer herrscht auf den grösseren Schweizer Flüssen Hochbetrieb. Dafür verantwortlich ist das «Böötlen», das immer beliebter wird. Doch der Trend hat auch seine Schattenseiten: Bei den Ausstiegsstellen bilden sich regelmässig Abfallberge.

Darum reagierte die Stadt Bern dieses Jahr mit einem neuen Abfalltrennsystem und präsentierte am Montag eine Auswertung, die für Aufsehen sorgte: Das «Böötle» sorgt allein in Bern für fast drei Tonnen Plastikabfall. Doch ist das viel? Wir haben nachgerechnet.

Die Bilanz

Von Mai bis Mitte September stellte die Stadt Mulden und Container für Glas, Alu, Blech und PET auf – und für Gummiboote.

Die sehen so aus: Bild: Stadt Bern

Insgesamt kamen über den Sommer mehr als sieben Tonnen Abfall zusammen, die sich so zusammensetzten:

2,9 Tonnen Glas

2,9 Tonnen Gummiboote

690 Kilogramm Aludosen

640 Kilogramm PET-Flaschen

Die Reaktion

Während sich die Stadt Bern erfreut zeigte, weil sich die Entsorgungssituation vor Ort im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert habe, liess die hohe Zahl entsorgter Gummiboote aufhorchen. So auch in der watson-Community:

Ein kurzer Blick in die Kommentarspalte zeigte eine klare Tendenz.

2,9 Tonnen an Gummibooten, die wohl gar nach einem Gebrauch wieder weggeworfen werden?! Eindeutig zu viel.

Die Rechnung

Doch ist die Empörung auch gerechtfertigt? Wir haben mal nachgerechnet. Eine kurze Bild-Recherche ergibt: Oftmals sind die «Böötlerinnen» und «Böötler» im Konvoi unterwegs:

Gemeinsam macht's einfach mehr Spass (Archivbild, Reuss im Kanton Luzern, August 2020). Bild: KEYSTONE

Inklusive Flip-Flop-Böötli (Reuss, August 2020). Bild: KEYSTONE

Hier mit Einhorn im Schlepptau (Reuss zwischen Luzern und Gisikon-Root, August 2020). Bild: KEYSTONE

Das scheint sich auch bei den Top 5 der beliebtesten Gummiboote zu zeigen. Beim grössten Onlinehändler der Schweiz sind die fünf meistverkauften Gummiboote zwischen 6 und 23 Kilogramm schwer, wobei die leichteren jeweils für eine geringere Personenanzahl geeignet sind. Im Durchschnitt sind die fünf meistverkauften Gummiboote gut 12 Kilogramm schwer.

Die 2,9 Tonnen Plastikabfall entsprechen also etwa 242 Gummibooten, die innerhalb von 140 Tagen entsorgt wurden – 1,7 Boote pro Tag.

Die 2,9 Tonnen sind also gar nicht mal so viel, wenn man bedenkt, dass an Rekordtagen gut und gerne 1500 Gummibote zwischen Thun und Bern unterwegs sind. Auch wenn natürlich jedes unnötig entsorgte Produkt eines zu viel ist.