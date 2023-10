In Bern könnte ein zweiter Wahlgang entfallen – FDP-Hess bietet Grünen einen Deal an

Die Grünen wollen am Montagabend ihre Strategie für einen allfälligen zweiten Wahlgang festlegen, wie die Geschäftsführerin der Grünen Kanton Bern, Esther Meier, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. (dab/sda)

15 Ständeratssitze noch unbesetzt: In diesen Kantonen kommt es zu einem zweiten Wahlgang

«Gleichzeitig stellen wir fest, dass die beiden Erstplatzierten, Werner Salzmann und Flavia Wasserfallen, ein gutes Resultat erzielt und einen deutlichen Vorsprung von rund 60'000 Stimmen auf die nächstfolgenden Kandidierenden herausgeholt haben», teilte die FDP am Montagnachmittag mit.

«Das gute Ergebnis hat mich persönlich sehr gefreut», sagte Hess. Für die Bürgerlichen sei von Anfang an eine ungeteilte Berner Standesstimme ein Ziel gewesen, weshalb sie auch für einen zweiten Wahlgang bereit wäre.

Bernhard Pulver: Entscheidet er sich für einen Rückzug, ist das Rennen um den Ständerat in Bern entschieden.

Bernhard Pulver: Entscheidet er sich für einen Rückzug, ist das Rennen um den Ständerat in Bern entschieden. Bild: keystone

Hess landete am Sonntag im ersten Wahlgang mit einem überraschend guten Resultat auf dem vierten Rang. Auf den ersten beiden Plätzen landeten SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen und SVP-Ständerat Werner Salzmann. Mit klarem Abstand folgten auf Rang drei der Grüne Bernhard Pulver und FDP-Frau Hess auf dem vierten Rang.

Im Kanton Bern steht der Verzicht auf einen zweiten Wahlgang im Raum. FDP-Kandidatin Sandra Hess zeigte sich am Montag zwar bereit, nochmals ins Rennen zu steigen. Für sie stehe aber auch die Option offen, auf eine Teilnahme zu verzichten, wenn auch die Grünen ihren Kandidaten zurückziehen würden.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Ich habe es satt» – warum dieser Politiker mit Behinderung in den Nationalrat möchte

Lawrow reist in den Iran ++ bis zu 190'000 russische Opfer

«Für meine Prognose wurde ich ausgelacht – schauen wir, wie es in 11 Tagen ausschaut»

Wir waren mit Anna Rosenwasser in der SVP-Hochburg – es endete unschön

Anna Rosenwasser: «Meiner Agenda sieht man an, dass ich nicht mit der Wahl gerechnet habe»

Wir waren mit Anna Rosenwasser in der SVP-Hochburg – es endete unschön



Anna Rosenwasser geht für die SP Zürich in den Nationalrat. Weil sich die LGBTQ-Aktivistin gerne in ihrer eigenen Bubble bewegt, hat watson mit ihr einen Ausflug in eine SVP-Hochburg gemacht.



Eine schmale Landstrasse, die inmitten von Kuhweiden von Dorf zu Dorf führt: So kennt man das Zürcher Oberland.