Evakuation wegen Brandalarm beim Bundeshaus – dann kommt die Entwarnung

Das Bundeshaus Ost ist am Donnerstagvormittag nach einem Brandalarm kurzzeitig evakuiert worden. Der Alarm entpuppte sich als Fehlalarm.

Beim Bundeshaus kam es fälschlicherweise zu einem Brandalarm. Bild: keystone

Rund 100 Personen aus verschiedenen Departementsbereichen mussten das Gebäude kurz vor 11 Uhr verlassen, wie eine Sprecherin der Parlamentsdienste auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Knapp 20 Minuten später wurde das Gebäude wieder freigegeben. Zu den Ursachen für den Fehlalarm konnten die Parlamentsdienste zunächst keine Angaben machen.

Schutz und Rettung Bern wurde gemäss eines Sprechers um 10.40 Uhr alarmiert und eilte mit einem Tanklöschfahrzeug und einer Autodrehleiter zum Bundeshaus.

Das Parlamentsgebäude und das Bundeshaus West waren vom Ereignis nicht betroffen, wie die Parlamentsdienste weiter mitteilten. Ebenfalls habe kein Zusammenhang zum Brand im Parlamentsgebäude vom 17. Dezember des vergangenen Jahres bestanden. (dab/sda)