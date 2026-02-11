bedeckt10°
DE | FR
burger
Schweiz
Bern

Evakuation wegen Brandalarm beim Bundeshaus – dann kommt die Entwarnung

Evakuation wegen Brandalarm beim Bundeshaus – dann kommt die Entwarnung

11.02.2026, 14:2911.02.2026, 14:29

Das Bundeshaus Ost ist am Donnerstagvormittag nach einem Brandalarm kurzzeitig evakuiert worden. Der Alarm entpuppte sich als Fehlalarm.

Die Sonne erstarahlt die Kuppel am Bundeshaus, am Dienstag, 3. Februar 2026, in Bern. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Beim Bundeshaus kam es fälschlicherweise zu einem Brandalarm.Bild: keystone

Rund 100 Personen aus verschiedenen Departementsbereichen mussten das Gebäude kurz vor 11 Uhr verlassen, wie eine Sprecherin der Parlamentsdienste auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Knapp 20 Minuten später wurde das Gebäude wieder freigegeben. Zu den Ursachen für den Fehlalarm konnten die Parlamentsdienste zunächst keine Angaben machen.

Schutz und Rettung Bern wurde gemäss eines Sprechers um 10.40 Uhr alarmiert und eilte mit einem Tanklöschfahrzeug und einer Autodrehleiter zum Bundeshaus.

Das Parlamentsgebäude und das Bundeshaus West waren vom Ereignis nicht betroffen, wie die Parlamentsdienste weiter mitteilten. Ebenfalls habe kein Zusammenhang zum Brand im Parlamentsgebäude vom 17. Dezember des vergangenen Jahres bestanden. (dab/sda)

Mehr aus Bundesbern:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Deutschschweizer Jugendliche verschickten KI-Deepnudes von Mitschülerinnen
An einer Deutschschweizer Schule haben Jugendliche KI-Deepfake-Nacktbilder von Mitschülerinnen erstellt und über Snapchat verschickt. Der Fall liegt nun bei der Jugendanwaltschaft. Den betroffenen Schülerinnen hilft das aber nur wenig.
Bei den mutmasslichen Tätern handelt es sich um 12- bis 14-jährige Sekundarschüler, wie der Tages-Anzeiger berichtet. Sie sollen mithilfe von Künstlicher Intelligenz sexualisierte Deepfake-Bilder von Mitschülerinnen erstellt und über Snapchat an andere Jugendliche geschickt haben. Der Fall habe sich im vergangenen Jahr an einer Schule in der Deutschschweiz ereignet.
Zur Story