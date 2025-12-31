klar-3°
DE | FR
burger
Schweiz
Bern

Stadt Moutier feiert den Wechsel von Bern zu Jura

KEYPIX - La Conseillere federale Elisabeth Baume-Schneider, ecoute les discours dans la foule devant l&#039;Hotel de Ville lors des festivites marquant le changement de canton de la ville de Moutier l ...
Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider lauscht den Reden in der Menschenmenge vor dem Rathaus während der Feierlichkeiten zum Kantonswechsel der Stadt Moutier.Bild: keystone

Stadt Moutier feiert den Wechsel von Bern zu Jura

31.12.2025, 19:2131.12.2025, 19:21

In Moutier haben am Mittwochabend die Feierlichkeiten zum Übergang des Städtchens vom Kanton Bern zum Kanton Jura begonnen. Im offiziellen Teil der Feier betonte Stadtpräsident Marcel Winistoerfer den historischen Charakter des Transfers, der um Mitternacht erfolgt.

«Ein halbes Jahrhundert nach der Gründung des Kantons wird Moutier nun dem Kanton Jura beitreten. So wird die Stadt ihre natürliche Heimat wiederfinden», sagte Winistoerfer von etwa 300 Personen vor dem Gebäude der Stadtverwaltung.

Den Einwohnerinnen und Einwohnern von Moutier sei es vergönnt, mit diesem Kantonswechsel intensive und aussergewöhnliche Emotionen zu erleben, sagte der pro-jurassische Stadtpräsident weiter. Die Geschichte des Landes werde um ein neues, emotionales und abenteuerliches Kapitel bereichert.

Die aus dem Kanton Jura stammende Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider wohnte dem Anlass als Privatperson bei. Geplant waren am Abend ein Bankett, ein Fackelumzug und ein Licht- und Ton-Spektakel. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Bekannter Schweizer Strafrechtsprofessor Stefan Trechsel gestorben
Der Schweizer Strafrechtsprofessor und ehemalige Präsident der Europäischen Menschenrechtskommission, Stefan Trechsel, ist am 22. Dezember im Alter von 88 Jahren gestorben.
Er war ein «national und international sehr bekannter und engagierter Strafrechtler», schrieb die Universität St.Gallen in einer Todesanzeige vom Mittwoch.
Zur Story