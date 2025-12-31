Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider lauscht den Reden in der Menschenmenge vor dem Rathaus während der Feierlichkeiten zum Kantonswechsel der Stadt Moutier. Bild: keystone

Stadt Moutier feiert den Wechsel von Bern zu Jura

In Moutier haben am Mittwochabend die Feierlichkeiten zum Übergang des Städtchens vom Kanton Bern zum Kanton Jura begonnen. Im offiziellen Teil der Feier betonte Stadtpräsident Marcel Winistoerfer den historischen Charakter des Transfers, der um Mitternacht erfolgt.

«Ein halbes Jahrhundert nach der Gründung des Kantons wird Moutier nun dem Kanton Jura beitreten. So wird die Stadt ihre natürliche Heimat wiederfinden», sagte Winistoerfer von etwa 300 Personen vor dem Gebäude der Stadtverwaltung.

Den Einwohnerinnen und Einwohnern von Moutier sei es vergönnt, mit diesem Kantonswechsel intensive und aussergewöhnliche Emotionen zu erleben, sagte der pro-jurassische Stadtpräsident weiter. Die Geschichte des Landes werde um ein neues, emotionales und abenteuerliches Kapitel bereichert.

Die aus dem Kanton Jura stammende Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider wohnte dem Anlass als Privatperson bei. Geplant waren am Abend ein Bankett, ein Fackelumzug und ein Licht- und Ton-Spektakel. (sda)